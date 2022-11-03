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Spor Mehmet Ali Erbil Ronaldo ile konuşursa! Öyle bir rezil oldu ki...
Spor

Mehmet Ali Erbil Ronaldo ile konuşursa! Öyle bir rezil oldu ki...

Hastalığının ardından bu kez TikTok'ta tepki çeken yayınlara imza atan Mehmet Ali Erbil, sahte bir hesap tarafından Cristiano Ronaldo'nun videosu ile kandırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-03 14:19:00 -

Mehmet Ali Erbil, TikTok'ta canlı yayın yaparken sahte bir hesap tarafından 'trollendi'.

Hastalığının ardından yeniden toparlanan ve ekranlara çıkmaya başlayan Mehmet Ali Erbil, TikTok'ta yaptığı canlı yayın sosyal medyada gündem oldu.

Erbil, yayın sırasında ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile konuştuğunu zannederek sahte bir hesap tarafından tuzağa düştü.

Erbil, Ronaldo ile konuştuğunu sanarken sahte hesap ünlü futbolcunun videosunu kullandı.

O anlarda çok heyecanlanan Erbil, izleyicilerden gelen uyarıları bile okumadı ve kandırıldığını anlayamadı.

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