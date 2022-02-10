Mehmet Ali Bulut ‘ölümler yaşanacak’ dedi! Yetkililere ısrarla yalvardı

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Her Açıdan programına konuk olan Mehmet Ali Bulut, ülkemizde hızla yayınlan GDO'lu ürünlerin bir anca önce önlenmesi için yetkililere canlı yayında yalvardı.

Mehmet Ali Bulut yaptığı açıklamada, "Askeri stratejileri düzenleyen ve bu ülkenin bekasını düşünen stratejistlere yalvarıyorum. Artık sınırlarda asker bulundurmanızın bir anlamı kalmadı. Sizin fertleriniz içerden hackeleniyor. Bağışıklık sistemi kalmadı. Bugün kovid geldi yarın başka bir şey geldi. Başka başka şeyler gelecek. İnsanlar yakında patır patır ölecek. İnsanların genini korumazsanız, bağışıklık sistemlerin düşmesini önlemezseniz her şey olur. Bunu nasıl önleriz. İnsanlara sağlıklı ürün vererek, GDO’suz ürün yedirerek yaparız. Bir yığın insanın sağlık durumu iyi değil. Artık bunun bir beka sorunu olduğunu gündeme getirmemiz lazım" ifadelerini kullandı.