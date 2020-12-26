Mehmet Ali Bulut kimdir? Can Boğazdan Çıkar, Ruhun Deşifresi, Elfabe, Tanrının Halkının Allah ile Başı Dertte gibi çok konuşulan kitapların yazarı olan Mehmet Ali Bulut son dönemlerde yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor.

Mehmet Ali Bulut'tan Koronavirüs Yorumu

Bütün canlıların Allah'ın kudretiyle var olduğunu söyleyen Mehmet Ali Bulut, bunların Allah'ın 'Dabbeleri' olduğunu söyledi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının insanlığa değil direkt olarak Müslümanlara gönderildiğini iddia eden Mehmet Ali Bulut, insanların Kur'an-ı Kerim'e yönelmesi gerektiğini ifade etti.

Kur'an-ı Kerim'in iddiası olan bir kitap olduğunu söyleyen Mehmet Ali Bulut, koronavirüsün Kur'anda da bulunduğunu belirterek, bunun ‘Dabbe' olarak karşımıza çıktığını aktardı. Kur'an-ı Kerim'de Lut A.S. kavimi döneminde 'Seni dışarıya çıkmaktan alı koymadık mı?' ayetini hatırlatan Mehmet Ali Bulut, orada belirtilen tarihlere dikkati çekerek, ortaya çıkış tarihinden itibaren toplamda 554 gün yani 1,5 sene boyunca koronavirüsün süreceğini kaydetti.

Mehmet Ali Bulut kimdir?

Mehmet Ali Bulut 1954'te Gaziantep'in Islahiye ilçesinin Kerküt Köyü'nde doğdu. İlkokulu burada tamamladı. Gaziantep İmam Hatip Lisesi'ni ve ardından Gaziantep Lisesi'ni bitirdi.

1978 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap ve Fars Dilleri ve Edebiyatları Bölümü'nden mezun olan Mehmet Ali Bulut aynı fakültenin Tarih Bölümü'nde doktora tezi hazırlamaya başladı.

1979 yılında Tercüman gazetesine girdi. Tercüman Kütüphanesi'nin kurulması ve kitapların tasnifinde görev aldı.

1991 yılında haber koordinatörü olarak Ortadoğu gazetesine geçti. Bu gazete 5 yıl süreyle köşe yazarlığı yaptı. Yeni Sayfa ve Önce Vatan gazetelerinde günlük yazıları ve araştırmaları yayınlandı.

1993 yılında haber editörü olarak İhlas Haber Ajansı'na girdi. Kısa bir süre sonra ajansın haber müdürlüğüne getirildi. Mahalli bir ajans konumundaki İhlas Haber Ajansı, onun haber müdürlüğü döneminde Türkiye'nin ve Ortadoğu'nun en büyük görüntülü haber ajansı konumuna yükseldi.

1997 yılında İHA'dan ayrılmak zorunda kaldı. Bir grup arkadaşıyla birlikte Veri Haber Ajansı'nı kurdu. Finansal sıkıntılardan dolayı Ajansı kapattı. 1999 yılında BRT kanalına girdi. Haber editörü ve program yapımcısı olarak görev yaptı.

2001 mayısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın danışmanlığına getirildi. 3 yıl bu görevde kaldı. Bir süre Ali Müfit Gürtuna'nın basın ve siyasi danışmanlığını yaptı. Turkuaz Hareket'in mentalitesinin oluşturulmasında büyük katkısı oldu.

Bugün gazetesi yurt haberler müdürü olarak çalışan Bulut, emekli ve sürekli basın kartı hamilidir.

Mehmet Ali Bulut'un Kitapları

Mehmet Ali Bulut’un, Derviş ve Sinha, Gizemli Sorular, Elfabe, Ruhun Deşifresi, Can Boğazdan Çıkar, Ahkamsız Hükümler, Fardipli SinHa, Asyanın Ayak Sesleri, Ey Rabbim Dualarımı Kabul Eyle, Ahirette 45 Gün, Sofra Başı Sağlık Sohbetleri, Doğu Medeniyetinin Yeniden Yükselişi, Rüya Tabirleri Örnekler Üzerinde Yorumlarıyla adında yayımlanmış 14 kitabı bulunuyor.