Mehmet Ali Birand'ın oğlu Umur Birand Meral Akşener'den özür diledi: Yanlışlıkla yayınladık!

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yıllar önce Mehmet Ali Birand'ın programı 32. Gün'deki yayın arası görüntüleri, izleyenleri hayrete düşürdü.

İP'li Akşener, programın yayın arasında Birand'a, kısık sesle konuşarak, "Refah Yol hükümetini ben yıktım." açıklamasında bulundu.

Akşener, yıllar önceki programın yayın arasında Mehmet Ali Birand'a şunları söylemişti:

'Ben Kadın Kolları Genel Başkanlığı dönemimde 45 il gezmişim. Refah-Yol hükümetini ben yıktım. 50 kadını dökemediler. Ben iyi bir örgütçüyüm. Hedefim hep Teşkilat Meclisi'nde yürümekti. Bakanlık torbadan çıktı hakikaten. İzleyin o Ramazan Bayramı dönemini. O görüşmeler esnası.

"Yol kazası"

Görüntüleri 32. Gün Arşivi adlı sayfada yayınlayan Mehmet Ali Birand'ın oğlu Umur Birand, Meral Akşener'den özür diledi.

"Eski programları koyarken reklam aralarını çıkarırız. Bu bizim için kutsal." diyen Birand, özür açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bizde çalışan genç bir asistan ham görüntüyü Facebook’a koymuş. Facebook’tan yayıldı görüntü. 1 hafta önce yayınlamış. Genel başkandan özür dileriz. Facebook’tan kaldırdık. İlk defa başımıza geldi, yol kazası.