Mehmet Acet duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun üzerinde çalışıyor

Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet, edindiği yeni kulis bilgilerini aktardı.

"Duyduğuma göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni ihtiyaçları dikkate alarak yeni bazı bakanlıklar kurulması yönünde bir çalışma yürütüyormuş" diyen Acet, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede bir süredir tartışması yapılan Göç Bakanlığı fikri, olgunlaşma safhasına gelmiş. Yine duyduğuma göre önümüzdeki MYK toplantılarından birinde Erdoğan bu konuyu gündeme getirip nihai kararını verecekmiş.

Yangın ve sel felaketleri sonrası, iklim değişiklikleri ve afetlerle ilgili koordinasyonu yürütecek bir bakanlık oluşturulması yönünde de bir takım fikir egzersizleri yapılıyormuş. İkisi birden olur mu bilmiyorum ama denilene göre, Göç Bakanlığı meselesi ‘adı konulacak’ hale gelmiş durumda. Bekleyip görelim."