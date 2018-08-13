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Mehdi Eker: Brunson hakkında ciddi iddialar var

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker, ev hapsinde olan rahip Brunson ile ilgili açıklamalarda bulundu. Eker, "Brunson hakkında ciddi iddialar var" dedi.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 22:31
Mehdi Eker: Brunson hakkında ciddi iddialar var

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, ev hapsine çarptırılan rahip Brunson hakkında açıklamalarda bulunarak, "Brunson hakkında ciddi iddialar var." dedi. Mehdi Eker'in konuşmasından satır başları söyle:

"BRUNSON HAKKINDA CİDDİ İDDİALAR VAR"

Papaz Brunson hakkında ciddi iddialar var. Bunlar, terör örgütleriyle bunu iş birliği içinde olduğu. Sadece bir misyoner olarak yaptığı faaliyetler değil. Bu çok önemli bir konu. Peki buna kim karar verecek? Bağımsız Türk yargısı karar verecek. Türkiye ile olan ilişkilerin daha iyi bir noktaya taşınması için olumlu bir diyalog gerekiyor.

"TÜRKİYE TÜM ÇABAYI GÖSTERİYOR"

 

Brunson'ı bağımsız Türk yargısı onun içeri alınmasına yargılanmasına karar verdi. Bağımsız Türk yargısı delilleri değerlendirir. Türk hukuk sisteminin gereği neyse ona göre işlem yağar.

"SİYASİ KARARLA BIRAKILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bu, siyasi kararla tutuklanmış değil. Siyasi kararla tutuklanmadığı için siyasi kararla bırakılması söz konusu değil. ABD'nin anlamak istemediği bu.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 22:31
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