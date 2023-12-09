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Gıda Meğer yıllardır yanlış tüketiyormuşuz: Hamsi ve istavriti kılçıksız yiyen yandı
Gıda

Meğer yıllardır yanlış tüketiyormuşuz: Hamsi ve istavriti kılçıksız yiyen yandı

Yeniakit Publisher
2023-12-09 08:35:00 -
Meğer yıllardır yanlış tüketiyormuşuz: Hamsi ve istavriti kılçıksız yiyen yandı

Sağlığımız olan faydalarıyla özellikle kış aylarında sıklıkla tüketilen balıklar arasında en çok hamsi ve istavrit tüketiliyor. Bu balıklar da genellikle kılçıkları çıkartılarak tüketilir. Ancak öyle bir faydası var ki bir daha kılçıksız tüketmeyeceksiniz…

Balık, sağlığımız için güçlü vitamin ve minerallere sahip olan en şifalı besinlerden biridir. Balık tezgahlarında yer alan irili ufaklı balıkların her birinde ayrı lezzet bulunur. Düzenli olarak balık tüketmek kalbi korur, bağışıklığı güçlendirir ve zihinsel gelişimi destekler.

Balıkları genellikle kılçığından ayırıp tüketiriz. Ancak hamsi ve istavritin kılçıklarını kesinlikle çıkarmadan tüketmemiz gerekiyor. Yıllardır yapılan bu yanlışı hemen bir kenara bırakın ve bir dahaki sefere balık yediğinizde kılçıklarını sakın ayırmayın!

İşte hamsi ve istavriti kılçıksız yemenin sonuçları…

Soğuk kış aylarının kendini gösterdiği bugünlerde balık tüketmek, sağlığımız açısından önemli faydalar sunuyor. Özellikle hamsi ve istavrit en çok tüketilen balıklar arasında yer alıyor. Hamsi ve istavrit tüketirken genellikle kılçıklarını çıkartıp yeriz.

Ancak bu, yapacağınız en büyük hatalardan biri olur. Hamsi ve istavrit gibi küçük balıkları mutlaka kılçığıyla birlikte tüketmek gerekiyor. Çünkü balıkların kılçığında bol miktarda kalsiyum ve fosfor bulunuyor.

Bu güçlü mineraller de kemik sağlığını koruyup güçlendirmede önemli bir rol oynuyor. Özellikle kemik erimesi gibi sorununuz varsa mutlaka küçük balıkları kılçığından ayırmadan tüketmeye özen gösterin.
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Aynı zamanda vitamin ve mineral açısından yüksek olan hamsi, uskumru, palamut ve lüferi tüketmeyi kesinlikle ihmal etmeyin.

Haftada en az 2 defa tüketmeniz gereken balığın faydalarından yararlanmaya özen gösterin. 

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