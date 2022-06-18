Meğer hepsi hikayeymiş! Babalar kararını verdi

Areda Survey, bu pazar kutlanacak olan Babalar Günü vesilesiyle bir araştırma yaptı. Bin 100 kişiyle gerçekleştirdiği araştırmada bu kez katılımcılara Babalar Günü’nü sordu ve babaların kendisine alınmasını en çok istediği hediyeleri ortaya çıkardı.

'Hatırlanmak yeter'

Sadece babalara yöneltilen araştırmanın sonuçlarına göre babaların yüzde 30,8’i hatırlanmak en büyük hediye dedi. Katılımcıların yüzde 26,1’i ailemle dolu dolu bir gün geçirmek şeklinde yanıt verdi. Ankette çıkan sonuçlar babaların hediye almanın bir ticari tuzak ve kurgu gördüklerini de ortaya çıkardı.