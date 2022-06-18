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Yaşam Meğer hepsi hikayeymiş! Babalar kararını verdi
Yaşam

Meğer hepsi hikayeymiş! Babalar kararını verdi

Areda Survey'in Babalar Günü için gerçekleştirdiği ankette babaların maddi bir hediyeden çok çocukları tarafından hatırlanmak ve onlarla birlikte zaman geçirmek istedikleri sonucu ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2022-06-18 16:13:00 -
Meğer hepsi hikayeymiş! Babalar kararını verdi

Areda Survey, bu pazar kutlanacak olan Babalar Günü vesilesiyle bir araştırma yaptı. Bin 100 kişiyle gerçekleştirdiği araştırmada bu kez katılımcılara Babalar Günü’nü sordu ve babaların kendisine alınmasını en çok istediği hediyeleri ortaya çıkardı.

'Hatırlanmak yeter'

Sadece babalara yöneltilen araştırmanın sonuçlarına göre babaların yüzde 30,8’i hatırlanmak en büyük hediye dedi. Katılımcıların yüzde 26,1’i ailemle dolu dolu bir gün geçirmek şeklinde yanıt verdi. Ankette çıkan sonuçlar babaların hediye almanın bir ticari tuzak ve kurgu gördüklerini de ortaya çıkardı.

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Yorumlar

Uğur

Ben ve çocukluk arkadaşlarımın yarısı 35-40 yaşlarımızda hâlâ evlenip baba olamadık. Genç kadınlar bize eş olmaktansa laikçi zenginlere ofis amelesi olmayı seçti. Gazetenizin bir yazarına dava açan zenginci kadınlar ve onlara destek veren, aramıza sonradan kaynak yapmış bazı yalaka medya ve sosyal medya mensupları bunun baş müsebbibidir. Allah'a havale olsunlar.
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