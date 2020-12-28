Medya hakkında çarpıcı iddiaları ile gündeme gelen Abdullah Çiftçi kimdir?

Abdullah Çiftçi, Kahramanmaraş’ta dünyaya geldi. 1987 ve 1996 yılları arasında TÜBİTAK’ta görev yaptı. Çiftçi, TÜBİTAK yılları sonrasında ise çeşitli kurum, STK ve şirketlere danışmanlık yaptı/yapıyor.

Üniversite tahsilini Ankara Üniversitesi’nde yapan Abdullah Çiftçi hususen son dönemlerde, uluslararası ilişkiler, teknoloji, İnternet kullanımı, bilim ve dış siyaset ile ilgili katıldığı programlarda yaptığı açılamalar ile sıkça gündemde yer almaktadır.

Özellikle son zamanlarda katıldığı programlar ile gündeme oturan Abdullah Çiftçi, Medya ve Bilgi Teknolojileri Strateji Derneği Başkanı ve Arap ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği Başkanı olarak çalışmalar yapmaktadır.

Abdullah Çiftçi, Türkiye’de ilk defa internet kullananlar arasında yer alıyor

28 yıldır Bilgi Teknolojileri alanında çalışma sürdüren Abdullah Çiftçi, Türkiye’de İnterneti ilk kez kullanan ekibin içerisinde bulundu. Türkiye 1. 2. 3. “İnternet Konferansı Düzenleme Komitesi Üyesi” idi. Türkiye’de ilk kez gerçekleşen “İnternetin Sosyal Yönü” konulu konferansı 1995 yılında Bilkent Üniversitesinde verdi.

Çiftçi, internet konusu üzerine farklı şehirlerde, STK ve Ticaret odalarında 1994-2000 yılları arasında 70 konferans verdi.

Hulki Cevizoğlu ile beraber 1995 yılında “NASA’nın bilgisayarını delen Müthiş Türkler” konulu bir program yaparak hafızalara kazındı.

Abdullah Çiftçi, İslami ekonomi ile ilgili 100 civarında makale kaleme almıştır.