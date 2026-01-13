  • İSTANBUL
Dünya Medvedev’den Trump’a Grönland resti: Acele etmezsen Rusya'ya katılırlar!
Dünya

Medvedev’den Trump’a Grönland resti: Acele etmezsen Rusya'ya katılırlar!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Medvedev’den Trump’a Grönland resti: Acele etmezsen Rusya'ya katılırlar!

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Trump’ın Grönland’ı satın alma planlarıyla dalga geçerek, adada her an bir "Rusya’ya katılım referandumu" yapılabileceğini iddia etti. Trump ise "Biz almazsak Rusya veya Çin alacak" diyerek mülkiyet ısrarını sürdürüyor.

Küresel güçlerin yeni hedefi haline gelen stratejik ada Grönland, Washington ve Moskova arasında söz düellosuna sahne oluyor. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump’ın adayı ele geçirme planlarına karşı "referandum" kartını masaya sürdü. Medvedev, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Trump’ın yavaş hareket etmesi durumunda 55 bin nüfuslu Grönland sakinlerinin bir gecede Rusya’ya katılma kararı alabileceğini öne sürdü.  

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump'ın almak için hızlı hareket etmemesi halinde Grönland'ın referandumla Rusya'ya katılma kararı alabileceğini iddia etti.

Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Grönland konusundaki girişimlerini değerlendirdi.

ABD'nin Grönland'ı almasının "dünya ikliminin" değişmesi için iyi olabileceğini belirten Medvedev, şunları kaydetti:

"Ama Trump acele etmelidir. Doğrulanmamış bilgilere göre, birkaç gün içinde ani bir referandum yapılabilir ve 55 bin nüfuslu Grönland'ın tüm sakinleri Rusya'ya katılmak için oy kullanabilir. O zaman her şey biter."

Trump, Grönland ile ilgili sorulara, "Grönland'ı almazsak, Rusya veya Çin alacak. Ben başkan olduğum sürece bu olmayacak. Askeri varlık yeterli değil. Mülkiyete sahip olmanız gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Çin ve Rusya'ya ait denizaltı ve diğer savaş gemilerinin Grönland çevresinde varlık gösterdiğini belirten Trump, buna müsaade etmeyeceklerini, "bir şekilde Grönland'ı alacaklarını" söylemişti.

Trump, Grönland'ı almak istemelerinin NATO ülkelerinin birliğini olumsuz etkileyip etkilemeyeceği sorusuna ise "Bizim onlara ihtiyacımızdan çok onların bize ihtiyacı var." sözleriyle yanıt vermişti.

Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland ise daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

