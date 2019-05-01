ÖSYM Medipol Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve yüzdelik dilimleri 2019. Üniversite sınavına girecek adaylar üniversitelerin 4 yıllık ve 2 yıllık taban puanlarını ve başarı sıralamalarını merak etmeye başladı. ÖSYM 2019 YKS TYT, AYT ve YDT sınav takvimini açıkladı. Buna göre, 2019 TYT sınavı 15 Haziran, AYT ve YDT 2019 sınavı 16 Haziran’da yapılacak. Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler üniversitesi taban puanları 2019 araştırıyor. Medipol Üniversitesi taban puanları 2019, İstanbul Medipol Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması ve yüzdelik dilimleri 2019 ne kadar?

Medipol üniversitesi taban puanları 2019 4 yıllık, Medipol Üniversitesi taban puanları 2019, Medipol Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması ÖSYM, Medipol Üniversitesi taban puanları sıralaması açıklandı mı? Üniversite okuma hayali kuran milyonlarca öğrenci, YKS hazırlıklarına başladı. 2019 YKS sınav tarihleri de adaylar tarafından sık sık araştırılıyor. ÖSYM’nin resmi internet sitesinde konu ile ilgili açıklama yayınlanmasa da tarihler az çok tahmin ediliyor. TYT sınavı ne zaman? Üniversiteye geçişte ilk sınav olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 15 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. 2019 AYT ve YDT sınavı 16 Haziran 2019’da yapılacak. Milyonlarca öğrenci 2019 ÖSYM YKS sınavına hazırlanırken bir yandan da üniversite taban puanlarının yanında üniversite başarı sıralası ve yüzdelik dilimleri merak etmiyor değil. İşte Medipol Üniversitesi taban puanları 2019 haberleri...

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Medipol Üniversitesi bölümleri

Bankacılık ve Sigortacılık(Fakülte)(%50 İndirimli)

(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Bankacılık ve Sigortacılık(Fakülte)(Burslu)

(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(%25 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik(Yüksekokul)(%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Beslenme ve Diyetetik(Yüksekokul)(Burslu)

(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Biyomedikal Mühendisliği(İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Çocuk Gelişimi(Fakülte)(%25 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Çocuk Gelişimi(Fakülte)(%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Çocuk Gelişimi(Fakülte)(Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Çocuk Gelişimi(Yüksekokul)(%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Çocuk Gelişimi(Yüksekokul)(Burslu)

(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Dil ve Konuşma Terapisi(%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Dil ve Konuşma Terapisi(Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Dil ve Konuşma Terapisi(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Dil ve Konuşma Terapisi(İngilizce) (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Diş Hekimliği(%25 İndirimli)

(Diş Hekimliği Fakültesi )

Diş Hekimliği(%50 İndirimli)

(Diş Hekimliği Fakültesi )

Diş Hekimliği(Burslu)

(Diş Hekimliği Fakültesi )

Diş Hekimliği(İngilizce) (%25 İndirimli)

(Diş Hekimliği Fakültesi )

Diş Hekimliği(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Diş Hekimliği Fakültesi )

Diş Hekimliği(İngilizce) (Burslu)

(Diş Hekimliği Fakültesi )

Ebelik(Fakülte)(%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Ebelik(Fakülte)(Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Ebelik(Yüksekokul)(%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Ebelik(Yüksekokul)(Burslu)

(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Eczacılık(%25 İndirimli)

(Eczacılık Fakültesi )

Eczacılık(%50 İndirimli)

(Eczacılık Fakültesi )

Eczacılık(Burslu)

(Eczacılık Fakültesi )

Ekonomi ve Finans(İngilizce) (%50 İndirimli)

(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Ekonomi ve Finans(İngilizce) (Burslu)

(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği(İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Endüstri Ürünleri Tasarımı(Fakülte)(%50 İndirimli)

(Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Endüstri Ürünleri Tasarımı(Fakülte)(Burslu)

(Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Ergoterapi(Fakülte)(%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Ergoterapi(Fakülte)(Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Fakülte)(%25 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Fakülte)(%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Fakülte)(Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Fakülte)(İngilizce) (%25 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Fakülte)(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Fakülte)(İngilizce) (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Yüksekokul)(%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Yüksekokul)(Burslu)

(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte)(%50 İndirimli)

(Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte)(Burslu)

(Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Gazetecilik(%50 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)

Gazetecilik(Burslu)

(İletişim Fakültesi)

Görsel İletişim Tasarımı(%50 İndirimli)

(Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Görsel İletişim Tasarımı(Burslu)

(Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(Fakülte)(%50 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(Fakülte)(Burslu)

(İletişim Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(Fakülte)(İngilizce) (%50 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(Fakülte)(İngilizce) (Burslu)

(İletişim Fakültesi)

Hemşirelik(Fakülte)(%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik(Fakülte)(Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik(Yüksekokul)(%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Hemşirelik(Yüksekokul)(Burslu)

(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Hukuk(%25 İndirimli)

(Hukuk Fakültesi )

Hukuk(%50 İndirimli)

(Hukuk Fakültesi )

Hukuk(Burslu)

(Hukuk Fakültesi )

Hukuk(Ücretli)

(Hukuk Fakültesi )

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(%50 İndirimli)

(Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Burslu)

(Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (Burslu)

(Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

İlköğretim Matematik Öğretmenliği(%50 İndirimli)

(Eğitim Fakültesi)

İlköğretim Matematik Öğretmenliği(Burslu)

(Eğitim Fakültesi)

İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Eğitim Fakültesi)

İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (Burslu)

(Eğitim Fakültesi)

İnsan Kaynakları Yönetimi(Fakülte)(%50 İndirimli)

(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

İnsan Kaynakları Yönetimi(Fakülte)(Burslu)

(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği(%50 İndirimli)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği(Burslu)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

İşletme(İngilizce) (%50 İndirimli)

(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

İşletme(İngilizce) (Burslu)

(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı(%50 İndirimli)

(Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı(Burslu)

(Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Medya ve Görsel Sanatlar(%50 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)

Medya ve Görsel Sanatlar(Burslu)

(İletişim Fakültesi)

Mimarlık(%50 İndirimli)

(Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Mimarlık(Burslu)

(Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Mimarlık(İngilizce) (Burslu)

(Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Odyoloji(Fakülte)(%25 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Odyoloji(Fakülte)(%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Odyoloji(Fakülte)(Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Odyoloji(Yüksekokul)(Burslu)

(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Okul Öncesi Öğretmenliği(%50 İndirimli)

(Eğitim Fakültesi)

Okul Öncesi Öğretmenliği(Burslu)

(Eğitim Fakültesi)

Ortez-Protez(Fakülte)(%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Ortez-Protez(Fakülte)(Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Özel Eğitim Öğretmenliği(%50 İndirimli)

(Eğitim Fakültesi)

Özel Eğitim Öğretmenliği(Burslu)

(Eğitim Fakültesi)

Psikoloji(%25 İndirimli)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Psikoloji(%50 İndirimli)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Psikoloji(Burslu)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Psikoloji(İngilizce) (%25 İndirimli)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Psikoloji(İngilizce) (%50 İndirimli)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Psikoloji(İngilizce) (Burslu)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema(%50 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema(Burslu)

(İletişim Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(%50 İndirimli)

(Eğitim Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(Burslu)

(Eğitim Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Eğitim Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(İngilizce) (Burslu)

(Eğitim Fakültesi)

Sağlık Yönetimi(Fakülte)(%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Sağlık Yönetimi(Fakülte)(Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Sağlık Yönetimi(Fakülte)(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Sağlık Yönetimi(Fakülte)(İngilizce) (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Sağlık Yönetimi(Yüksekokul)(%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Sağlık Yönetimi(Yüksekokul)(Burslu)

(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Sağlık Yönetimi(Yüksekokul)(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Sağlık Yönetimi(Yüksekokul)(İngilizce) (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(%50 İndirimli)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(Burslu)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(İngilizce) (%50 İndirimli)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(İngilizce) (Burslu)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (%50 İndirimli)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (Burslu)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Sosyal Hizmet(Fakülte)(%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Sosyal Hizmet(Fakülte)(Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Sosyal Hizmet(Yüksekokul)(%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Sosyal Hizmet(Yüksekokul)(Burslu)

(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Tıp(%25 İndirimli)

(Tıp Fakültesi )

Tıp(%50 İndirimli)

(Tıp Fakültesi )

Tıp(Burslu)

(Tıp Fakültesi )

Tıp(İngilizce) (Burslu)

(Uluslararası Tıp Fakültesi)

Tıp(Ücretli)

(Tıp Fakültesi )

Uluslararası Lojistik Yönetimi(%50 İndirimli)

(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Uluslararası Lojistik Yönetimi(Burslu)

(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Uluslararası Lojistik Yönetimi(İngilizce) (%50 İndirimli)

(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Uluslararası Lojistik Yönetimi(İngilizce) (Burslu)

(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Finans(%50 İndirimli)

(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Finans(Burslu)

(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Finans(İngilizce) (%50 İndirimli)

(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Finans(İngilizce) (Burslu)

(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Yeni Medya ve İletişim(%50 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)

Yeni Medya ve İletişim(Burslu)

(İletişim Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri(Fakülte)(%50 İndirimli)

(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri(Fakülte)(Burslu)

(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri(Fakülte)(İngilizce) (%50 İndirimli)

(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri(Fakülte)(İngilizce) (Burslu)

(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Koç Üniversitesi taban puanları 2019

Sabancı Üniversitesi taban puanları 2019

İstinye Üniversitesi taban puanları 2019

Sabancı Üniversitesi taban puanları 2019

Galatasaray üniversitesi taban puanları 2019

Necmettin Erbakan Üniversitesi taban puanları 2019

Boğaziçi Üniversitesi taban puanları 2019

Şırnak Üniversitesi taban puanları 2019

Sakarya Üniversitesi taban puanları 2019

Konya Selçuk üniversitesi taban puanları 2019

Hacettepe Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması yüzdelik dilimleri 2019

DGS puanları 2019 ÖSYM DGS taban puanları 2019

Atatürk Üniversitesi taban puanları 2019

Gazi Üniversitesi taban puanları 2019

Süleyman Demirel Üniversitesi taban puanları 2019

Anadolu Üniversitesi taban puanları 2019

Açıköğretim taban puanları 2019

Mühendislik taban puanları 2019

İlahiyat taban puanları 2019 açıköğretim

DGS ilahiyat ilitam taban puanları 2019

Tıp taban puanları 2019

Mimarlık taban puanları 2019

Mimarlık fakültesi taban puanları başarı sıralaması ve yüzdelik dilimleri 2019

Hukuk fakültesi taban puanları başarı sıralaması ve yüzdelik dilimleri 2019

4 yıllık üniversite taban puanları 2019

2 yıllık üniversite taban puanları 2019

Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2019

Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları 2019

Uludağ Üniversitesi taban puanları 2019

Ankara Üniversitesi taban puanları 2019

Kocaeli Üniversitesi taban puanları 2019

Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2019

Ege Üniversitesi taban puanları 2019

Marmara Üniversitesi taban puanları 2019

İstanbul Üniversitesi taban puanları 2019

Boğaziçi Üniversitesi taban puanları 2019

Pamukkale Üniversitesi taban puanları 2019