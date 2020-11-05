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Spor Medipol Başakşehir'in UEFA kazancı yaklaşık 24 milyon avroya ulaştı
Spor

Medipol Başakşehir'in UEFA kazancı yaklaşık 24 milyon avroya ulaştı

Turuncu-lacivertli ekibin son iki yılda UEFA'dan aldığı para ödülü yaklaşık 40 milyon avroya yükseldi - Son iki sezonda ülke puanına en fazla katkıyı yapan takım Medipol Başakşehir oldu

Yeniakit Publisher
2020-11-05 13:41:29 -
Medipol Başakşehir'in UEFA kazancı yaklaşık 24 milyon avroya ulaştı

İSTANBUL (AA) - EYÜP KARAKUŞ - Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılan ve grubundaki üçüncü maçında hem gol hem de galibiyetle tanışan Medipol Başakşehir'in bu sezonki UEFA geliri yaklaşık 24 milyon avroya ulaştı.

Turuncu-lacivertli ekip, devler ligine katılım hakkı olarak 15,25 milyon avro kazandı. Katsayı sıralamasında iki takımı geride bırakarak 3 hisseye sahip olan Medipol Başakşehir, bu kalemden 3,3 milyon avroyu kasasına koydu.

Yayın havuzundan da Başakşehir'e yaklaşık 2,5 milyon avroluk bir pay düşecek.

Manchester United galibiyetiyle kazancını 2,7 milyon avro daha artıran turuncu-lacivertliler, toplamda 23,75 milyon avronun sahibi oldu.


- Son iki sezondaki UEFA geliri yaklaşık 40 milyon avro

Medipol Başakşehir'in son 2 sezonda UEFA'dan kazandığı ödül, 40 milyon avroya yaklaştı.

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılan ancak Olympiakos’u geçemeyen turuncu-lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

Turuncu-lacivertli ekip; Roma, Borussia Mönchengladbach ve Wolfsberger'in yer aldığı gruptan lider olarak çıkma başarısı gösterdi. Son 32 turunda Sporting Lisbon'u saf dışı bırakan Başakşehir, son 16 turunda Kopenhag'a elenmekten kurtulamadı.

İstanbul ekibi, bu performansla yaklaşık 14 milyon avroluk para ödülünün sahibi oldu.

Böylece Medipol Başakşehir'in son iki sezondaki salt UEFA kazancı 40 milyon avro sınırına yaklaştı.


- Son iki yılda ülke puanına en fazla katkı Başakşehir’den

Medipol Başakşehir, son iki sezondaki performansıyla Türkiye'ye ülke puanı adına en fazla katkı sağlayan takım konumunda.

Geçtiğimiz sezon UEFA maçlarında 11 puan toplayan Başakşehir, Türk takımları içinde en fazla puan toplayan ve ülke puanına en çok katkı veren ekip oldu.

Türk takımlarının geçtiğimiz sezon Avrupa'da topladığı puanlar şöyle:

Kulüp Puan
Başakşehir11
Galatasaray6
Trabzonspor3,5
Y.Malatyaspor 2,5
Beşiktaş2

Başakşehir, içinde bulunduğumuz 2020-21 sezonunda ise Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılımından ötürü bonus olarak 4 puan alırken, M.United galibiyetiyle puanını 6'ya çıkardı.

Türk ekiplerinin Avrupa'da bu sezon kazandıkları puanlar an itibarıyla şöyle:

Kulüp Puan
Başakşehir6
Galatasaray3,5
Beşiktaş1,5
A.Alanyaspor 0,5
Sivasspor0



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