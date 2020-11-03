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Spor Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United, İstanbul'a geldi
Spor

Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United, İstanbul'a geldi

Yeniakit Publisher
2020-11-03 22:22:01 -
Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United, İstanbul'a geldi

İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda yarın Medipol Başakşehir'le karşılaşacak İngiltere ekibi Manchester United, İstanbul'a geldi.

İngiltere'nin Manchester kentinden kalkan özel uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen Manchester United kafilesi, pasaport işlemlerinin ardından Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yaparak, otobüsle konaklayacakları otele geçti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Şube ve diğer ekipler tarafından havalimanı ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındığı görüldü.

Medipol Başakşehir ile Manchester United arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, yarın saat 20.55'te başlayacak.

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