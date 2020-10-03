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Spor Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu
Spor

Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-03 00:10:01 -
Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu

ANKARA (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-2021 sezonunda H Grubu'nda mücadele edecek Medipol Başakşehir'in fikstürü belirlendi.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, H Grubu'nda Paris Saint-Germain (Fransa), Manchester United (İngiltere) ve Leipzig (Almanya) ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, ilk maçını 20 Ekim Salı günü Almanya deplasmanında oynayacak.

İlk iki sırayı alacak takımların UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edeceği grup maçları, 9 Aralık'ta sona erecek.

Turuncu-lacivertli ekibin maç programı şöyle:

20 Ekim Salı: Leipzig-Medipol Başakşehir (TSİ 22.00)

28 Ekim Çarşamba: Medipol Başakşehir-PSG (TSİ 20.55)

4 Kasım Çarşamba: Medipol Başakşehir-Manchester United (TSİ 20.55)

24 Kasım Salı: Manchester United-Medipol Başakşehir (TSİ 23.00)

2 Aralık Çarşamba: Medipol Başakşehir-Leipzig (TSİ 20.55)

8 Aralık Salı: PSG-Medipol Başakşehir (TSİ 23.00)

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