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Spor Medipol Başakşehir'in rakibi Şampiyonlar Ligi'nin son finalisti Paris Saint-Germain
Spor

Medipol Başakşehir'in rakibi Şampiyonlar Ligi'nin son finalisti Paris Saint-Germain

Turuncu-lacivertli ekip, H Grubu ikinci maçında Fransa ekibi Paris Saint-Germain ile yarın sahasında karşı karşıya gelecek

Yeniakit Publisher
2020-10-27 09:21:03 -
Medipol Başakşehir'in rakibi Şampiyonlar Ligi'nin son finalisti Paris Saint-Germain

İSTANBUL (AA) - Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Medipol Başakşehir, H Grubu ikinci maçında yarın Şampiyonlar Ligi'nin son finalisti de olan Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'i (PSG) konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma 20.55'te başlayacak. Mücadelede İsveç Futbol Federasyonundan Andreas Ekberg düdük çalacak. Müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

Grupta ikinci maçlar öncesinde Medipol Başakşehir ve Paris Saint-Germain'in puanı bulunmuyor.

İlk maçlarını kazanan takımlardan Leipzig averajla liderlik koltuğunda yer alırken, aynı puana sahip Manchester United ikinci sırada yer alıyor.

Grubun diğer maçında ise Manchester United ile Leipzig, İngiltere'de karşı karşıya gelecek.


- Medipol Başakşehir'de 4 sakat


Turuncu-lacivertli ekipte, zorlu mücadele öncesinde 4 eksik bulunuyor.

İstanbul ekibinde, sakatlıkları süren Nacer Chadli, Junior Caiçara, Uğur Uçar ve Okechukwu Azubuike kadroda yer almayacak.



- Paris Saint-Germain ligde lider


Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Paris Saint-Germain, 8 haftası geride kalan Fransa Birinci Futbol Ligi’nde (Ligue 1) lider durumda bulunuyor.

PSG, 8 maçta 6 galibiyet ve 2 yenilgiyle 18 puan topladı. Aynı puana sahip Lille'in averajla önünde zirvede yer alan PSG, bu maçlarda 20 gol atarken, kalesinde yalnızca 3 gol gördü.


- PSG'deki eksikler


Fransa ekibinde, Medipol Başakşehir mücadelesi öncesinde birçok oyuncunun sakatlığı sürüyor.

PSG'de Marco Verratti, Leandro Paredes, Mauro Icardi, Julian Draxler ve Juan Bernat sakatlıkları nedeniyle Medipol Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.




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