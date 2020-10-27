Medipol Başakşehir'in PSG karşılaşması İstanbul'da
UEFA Şampiyonlar Ligi H grubunda temsilcimiz Medipol Başakşehir ikinci maçında 28 Ekim Çarşamba günü Paris Saint-Germain'i konuk edecek. 20.55'te başlayacak zorlu karşılaşma öncesinde temsilcimizde 4 eksikle maça çıkacak.
Turuncu lacivertliler, devler liginin son finalisti yıldızlar topluluğu Paris Saint-Germain'i misafir edecek.
H grubunda iki takımın da puanı bulunmuyor.
Temsilcimiz ilk maçında deplasmanda Leipzig'e 2-0 yenilirken, Fransız ekibi kendi sahasında Manchester United'a 2-1 kaybetti.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.55'te başlayacak.
Mücadeleyi İsveç Futbol Federasyonundan Andreas Ekberg yönetecek.
H Grubundaki diğer maçta ise Manchester United ile Leipzig karşılaşacak.
Başakşehir'de 4 futbolcunun sakatlığı var.
Nacer Chadli, Junior Caiçara, Uğur Uçar ve Okechukwu Azubuike bu müsabakada forma giyemeyecek.
Paris Saint-Germain'de de önemli eksikler var.
Sakatlıkları devam eden; Marco Verratti, Leandro Paredes, Mauro Icardi, Julian Draxler ve Juan Bernat temsilcimiz karşısında görev yapamayacak.