  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Medipol Başakşehir'in Manchester United ile oynayacağı maçı İtalyan hakem Davide Massa yönetecek
Spor

Medipol Başakşehir'in Manchester United ile oynayacağı maçı İtalyan hakem Davide Massa yönetecek

Yeniakit Publisher
2020-11-02 12:22:11 -
Medipol Başakşehir'in Manchester United ile oynayacağı maçı İtalyan hakem Davide Massa yönetecek

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir'in, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda 4 Kasım Çarşamba günü sahasında İngiltere'nin Manchester United ekibi ile yapacağı maçı İtalyan hakem Davide Massa yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak maçta düdük çalacak Massa'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Filippo Meli ile Stefano Alassio yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Gianpaolo Calvarese olacak.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mağazalar endişeli! Eğer Trump seçilirse...
Dünya

Mağazalar endişeli! Eğer Trump seçilirse...

ABD'de yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde başkent Washington'daki mağazalar güvenlik önlemlerini artırdı.

Bu sefer Rus silahının tadına baktılar
Dünya

Bu sefer Rus silahının tadına baktılar

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, çatışmaların başlamasından bu yana ilk kez savaş uçağı kullandığını duyurdu. Ermeni güçlerine yönelik hava sal..
İYİ Partili Durmuş Yılmaz, Kızılay'ı hedef aldı
Siyaset

İYİ Partili Durmuş Yılmaz, Kızılay'ı hedef aldı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen vatandaşların yarasını sarmaya çalışan Kızılay'ı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay