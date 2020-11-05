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Spor Medipol Başakşehir'in Manchester United galibiyeti İngiliz basınında geniş yer buldu
Spor

Medipol Başakşehir'in Manchester United galibiyeti İngiliz basınında geniş yer buldu

BBC Sport: "Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nin tecrübesiz takımı Başakşehir'e karşı utanç verici bir açılış golünü gördükten sonra can sıkıcı bir gece yaşadı" - Guardian gazetesi: "Demba Ba, United'ın komik hatalarınının üzerine Başakşehir'in zaferini kurdu" - Sky Sports: "Manchester United için unutulması gereken gece"

Yeniakit Publisher
2020-11-05 14:04:55 -
Medipol Başakşehir'in Manchester United galibiyeti İngiliz basınında geniş yer buldu

LONDRA (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir'in Manchester United'ı 2-1 yenmesi, İngiliz basınında geniş yer buldu.

The Telegraph gazetesi haberin başlığında Manchester United'ın Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in "Defansın hataları affedilemez." ifadesine yer verdi.

Haberde, Medipol Başakşehir'in 35 yaşındaki oyuncusu Demba Ba'nın kendi sahasından yaptığı koşuyla golü attığına dikkat çekildi.

BBC Sport, "Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nin tecrübesiz takımı Başakşehir'e karşı utanç verici bir açılış golünü gördükten sonra can sıkıcı bir gece yaşadı." ifadelerini kullandı.

"Demba Ba, United'ın komik hatalarınının üzerine Başakşehir'in zaferini kurdu." başlığını kullanan Guardian gazetesinde, Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez yer almasına rağmen Manchester United'a karşı önemli bir galibiyet elde ettiği değerlendirmesi yapıldı.

The Times, Manchester United'ın 10 Yaş Altı seviyesindeki altyapı oyuncularını dahi utandıracak hatalar yaparak maçı kaybettiğini yazdı.

Sky Sports'un, "Manchester United için unutulması gereken gece." başlığıyla verdiği haberde, Manchester United'ın bu sene Şampiyonlar Ligi'nde mağlubiyet alan ilk İngiliz takımı olduğu ve Medipol Başakşehir'in, Manchester United'ın tarihindeki en uzun deplasman galibiyet serisini (10 maç) sona erdirdiği bilgisi paylaşıldı.

Mirror gazetesi, "Manchester United'ın son yılların 'en kötü performansı' gösterdiği iddia ediliyor. Solskjaer, yine bir yenilginin ardından takımdaki geleceğini konuşmayı reddediyor. Kendisi bile savunmanın hatalarını 'affedilemez' buluyor." ifadelerine yer verdi.

BT Sport ise Medipol Başakşehir'in galibiyetine ilişkin yayımladığı haberde Solskjaer'in "İstanbul yenilgisi midemize bir yumruk." ifadesini başlığına taşıdı.






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