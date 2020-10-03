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Spor Medipol Başakşehir'de kötü gidiş devam ediyor
Spor

Medipol Başakşehir'de kötü gidiş devam ediyor

Süper Lig'deki ilk üç maçını kaybeden son şampiyon Medipol Başakşehir, 4. hafta maçında ise sahasında Göztepe ile berabere kaldı - Turuncu-lacivertli takım, ligdeki ilk 4 maçında gol atmayı başaramadı - Göztepe, üst üste 3. maçından da beraberlikle ayrıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-03 18:13:33 -
Medipol Başakşehir'de kötü gidiş devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 4. hafta maçında ağırladığı Göztepe ile 0-0 berabere kalan son şampiyon Medipol Başakşehir'de kötü gidiş sürüyor.

Ligin ilk 3 haftasında sırasıyla Atakaş Hatayspor, Galatasaray ve Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakaları kaybeden turuncu-lacivertli takım, 4. hafta maçında Göztepe'yi konuk etti.

Karşılaşmada daha etkili bir mücadele ortaya koymasına rağmen skor üretmeyi başaramayan Medipol Başakşehir, sahasında bir puana razı oldu.

Ligin son şampiyonu Medipol Başakşehir böylece ilk 4 hafta sonunda hanesine bir puan yazdırırken, Göztepe ise puanını 6'ya çıkardı.


- Bu sezon golü yok


Medipol Başakşehir, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 4. karşılaşmada da gol atmayı başaramadı.

Ligin ilk üç haftasında Atakaş Hatayspor, Galatasaray ve Fatih Karagümrük'e 2-0'lık skorlarla mağlup olan turuncu-lacivertli ekip, Göztepe ile golsüz berabere kaldı.


- Göztepe'den üst üste 3. beraberlik


Süper Lig'de sezona Yukatel Denizlispor galibiyetiyle başlayan Göztepe, sonraki üç maçında rakipleriyle yenişemedi.

İzmir ekibi, ligdeki son 3 maçında Yeni Malatyaspor ile 1-1, Gaziantep FK ile 2-2 ve Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kaldı.


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