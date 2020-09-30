Medipol Başakşehir'de Göztepe maçı hazırlıkları
İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe ile 3 Ekim Cumartesi günü evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre turuncu-lacivertliler, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen idmanda 5'e 2 pas çalışmasının ardından taktik uygulamalar üzerinde durdu.
Medipol Başakşehir, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah yapacağı idmanla devam edecek.