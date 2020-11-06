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Spor Medipol Başakşehir'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Spor

Medipol Başakşehir'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-11-06 15:18:11 -
Medipol Başakşehir'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında 8 Kasım Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Manchester United takımıyla oynanan maçtan sonra 1 gün izin yapan turuncu-lacivertliler, Gençlerbirliği müsabakası öncesi ilk çalışmasını Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

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