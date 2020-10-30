  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Medipol Başakşehir'de bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Spor

Medipol Başakşehir'de bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-10-30 19:42:28 -
Medipol Başakşehir'de bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir'de bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, futbol takımının oyuncuları, teknik heyet, idari ve destek ekiplerine yapılan rutin Kovid-19 testlerinin sonuçlandığı, bir futbolcunun testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Futbolcunun izolasyona alındığı, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde gerekli planlamaların yapıldığı kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail'den Azerbaycan açıklaması: Demir Kubbe'yi...
Dünya

İsrail'den Azerbaycan açıklaması: Demir Kubbe'yi...

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 27 Eylül'de başlayan çatışmalar devam ederken İsrail'den dikkat çeken bir açıklama geldi.
Mesut Yılmaz hayatını kaybetti
Siyaset

Mesut Yılmaz hayatını kaybetti

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz bugün hayatını kaybetti.
Paşinyan’dan Putin’i şoka uğratacak hamle! Hepsini sildi
Dünya

Paşinyan’dan Putin’i şoka uğratacak hamle! Hepsini sildi

Rus politolog İgor Korotçenko, Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Ermenistan'ın ordudaki Rus yanlısı askerleri bilerek görevden aldığını söy..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay