Medipol Başakşehir'de Beşiktaş maçı hazırlıkları
Süper Lig'in 9. haftasında 15 Ekim Cuma günü Beşiktaş'ı konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarına devam etti.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın topla ısınmayla başladığı belirtildi.
Üçlü gruplar halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla süren idmanın, çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.
Tolga Ciğerci ve Ömer Ali Şahiner'in fizyoterapist eşliğinde çalıştığı kaydedildi.
Medipol Başakşehir, yarın Kocaelispor ile yapacağı hazırlık maçıyla çalışmalarına devam edecek.