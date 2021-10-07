  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Medipol Başakşehir'de Beşiktaş maçı hazırlıkları
Spor

Medipol Başakşehir'de Beşiktaş maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 9. haftasında 15 Ekim Cuma günü Beşiktaş'ı konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarına devam etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-07 15:59:00 -
Medipol Başakşehir'de Beşiktaş maçı hazırlıkları

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın topla ısınmayla başladığı belirtildi.

Üçlü gruplar halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla süren idmanın, çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Tolga Ciğerci ve Ömer Ali Şahiner'in fizyoterapist eşliğinde çalıştığı kaydedildi.

Medipol Başakşehir, yarın Kocaelispor ile yapacağı hazırlık maçıyla çalışmalarına devam edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay