  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Medipol Başakşehir yarın lider Trabzonspor'a konuk olacak
Spor

Medipol Başakşehir yarın lider Trabzonspor'a konuk olacak

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısının son hafta maçında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 11:49:00 -
Medipol Başakşehir yarın lider Trabzonspor'a konuk olacak

Medical Park Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Turuncu-lacivertli ekip teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 10 maçta yenilgi yüzü görmedi. 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan İstanbul ekibi bu maçlarda 8 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 26 puan topladı.

Medipol Başakşehir, haftaya lider Trabzonspor'un 13 puan gerisinde 32 puanla 3. sırada giriyor.

Turuncu-lacivertli ekipte kart cezalısı Ömer Ali Şahiner bu mücadelede forma giyemeyecek. Kart cezası biten Leonardo Duarte ise bu mücadelede takımdaki yerini alabilecek.

Bu sezon üç sarı kart gören Mahmut Tekdemir ise ceza sınırında bulunuyor.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay