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Spor Medipol Başakşehir, yarın Adana Demirspor'u konuk edecek
Spor

Medipol Başakşehir, yarın Adana Demirspor'u konuk edecek

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında sahasında yarın Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 10:41:00 -
Medipol Başakşehir, yarın Adana Demirspor'u konuk edecek

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk maçta Beşiktaş'ı, ikinci maçta da deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u mağlup eden turuncu-lacivertli ekip, üst üste üçüncü galibiyetini almayı hedefliyor.

Bu karşılaşma öncesinde Medipol Başakşehir'in 12, Adana Demirspor'un ise 13 puanı bulunuyor.

 

 

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