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Spor Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında da puanla tanışamadı
Spor

Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında da puanla tanışamadı

Turuncu-lacivertli ekip Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci maçında Paris Saint-Germain'e 2-0 mağlup oldu - PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar sakatlığı nedeniyle 26. dakikada oyundan çıktı - Karşılaşmayı TFF Başkanı Nihat Özdemir ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de tribünden izledi

Yeniakit Publisher
2020-10-28 23:11:42 -
Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında da puanla tanışamadı

İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci maçında sahasında Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e (PSG) 2-0 yenilen Medipol Başakşehir, ikinci karşılaşmalar sonunda da puanla tanışamadı.

Gruptaki ilk maçında da Alman ekibi Leipzig'e aynı sonuçla kaybeden turuncu-lacivertliler, Fransız ekibi karşısında çok sayıda gol şansı yakalasa da bunları değerlendiremedi.

Paris Saint-Germain ise Kean'in golleriyle gruptaki ilk puanlarını almayı başardı.

Medipol Başakşehir, gruptaki üçüncü maçını 4 Kasım Çarşamba günü deplasmanda İngiliz ekibi Manchester United ile oynayacak.


- Neymar 26. dakikada oyundan çıktı


Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar, sakatlığı sebebiyle 26. dakikada oyundan çıktı.

Mücadelenin 18. dakikasında kasığını tutmaya başlayan ve bir dakika sonra tedavi için kenara gelen Neymar, tedavisinin tamamlanmasının ardından oyuna döndü. Brezilyalı yıldız, birkaç dakika sonra ise kenara değiştirilmesi yönünde işarette bulundu. Teknik direktör Thomas Tuchel, 26. dakikada Neymar'ı kenara aldı ve Sarabia'yı oyuna sürdü.


- Localardan tezahürat


Medipol Başakşehir'in Paris-Saint-Germain ile oynadığı maçta localarda yer alan taraftarlar, turuncu-lacivertli ekibe tezahüratlarıyla destek verdi.

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan bu maçta localara yüzde 50 kapasitesi oranında taraftar alınmasına izin verilmişti.


- Nihat Özdemir ve Şenol Güneş de karşılaşmayı izledi


Medipol Başakşehir ile Paris Saint-Germain arasında oynanan karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de izledi.

Özdemir ve Güneş ile TFF yönetim kurulu üyeleri de karşılaşmayı takip etti.





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