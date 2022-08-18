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Spor Medipol Başakşehir rövanşa bıraktı!
Spor

Medipol Başakşehir rövanşa bıraktı!

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Medipol Başakşehir sahasında konuk ettiği Belçika temsilcisi Antwerp ile 1-1 berabere kaldı. Rövanş maçı 25 Ağustos'ta Belçika'da oynanacak.

Yeniakit Publisher
2022-08-18 22:38:00 - 2022-08-18 22:45:38
Medipol Başakşehir rövanşa bıraktı!

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Medipol Başakşehir sahasında konuk ettiği Belçika temsilcisi Antwerp ile 1-1 berabere kaldı. Rövanş maçı 25 Ağustos'ta Belçika'da oynanacak.

14. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında sol kanatta Hasan Ali Kaldırım’ın pasıyla topla buluşan Münir, açısını düzeltip şutunu çekti, meşin yuvarlak kaleci Butez’de kaldı. 22. dakikada Antwerp tehlikeli geldi. Serdar Gürler’in kaptırdığı topu önünde bulan Frey’in, Medipol Başakşehir ceza sahasından sert şutunu kaleci Volkan sağına uzanıp kornere çeldi.

33. dakikada gelişen konuk ekibin atağında Ekkelenkamp’ın pasıyla topla buluşan Frey, ceza sahasına girdi. Frey’in sağ çaprazdan şutunu kaleci Volkan iki hamlede kontrol etti. 36. dakikada turuncu-lacivertli ekip gole yaklaştı. Okaka, Berkay Özcan’ın pasıyla savunma arkasına sarktı. Ceza sahasına giren Okaka’nın sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

45. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Mahmut Tekdemir ile duvar pası yapan Münir sol kanatan son çizgiye indi, ön direğe gönderdiği topa Okaka ayak koydu, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

54. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Berkay Özcan'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Münir, rakibini çalımlayıp ceza sahasına girdi. Münir'in sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak yan direğe çarpıp ağlara gitti: 1-0.

87. dakikada Antwerp beraberliği yakaladı. Vines'ın ceza sahasına gönderdiği topa Almeida kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-1.

90+3. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında, Szysz'nin sağ kanattan penaltı noktasına yaptığı ortada Ahmed Touba topa kafayı vurdu, meşin yuvarlak kaleci Butez de kaldı.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

 


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