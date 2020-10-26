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Spor Medipol Başakşehir, Paris Saint-Germain maçı hazırlıklarına başladı
Spor

Medipol Başakşehir, Paris Saint-Germain maçı hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2020-10-26 20:23:48 -
Medipol Başakşehir, Paris Saint-Germain maçı hazırlıklarına başladı

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda 28 Ekim Çarşamba günü sahasında Fransa'nın Paris Saint-Germain ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından taktik çalışma yaptığı bildirildi.

Turuncu-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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