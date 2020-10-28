Medipol Başakşehir-Paris Saint Germain maçı
İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu’ndaki Medipol Başakşehir-Paris Saint-Germain maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Andreas Ekberg, Stefan Hallberg (İsveç), Graeme Stewart (İskoçya)
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Berkay Özcan, Mehmet Topal, Visca, İrfan Can Kahveci, Deniz Türüç, Crivelli
Paris Saint-Germain: Navas, Florenzi, Danilo, Kimpembe, Kurzawa, Herrera, Marquinhos, Di Maria, Neymar, Kean, Mbappe