Medipol Başakşehir oynadı ama puan PSG'ye gitti
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir, Paris Saint-Germain'e 2-0 yenildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, oldukça iyi bir oyun ortaya koyduğu ve birçok gol pozisyonunu harcadığı maçta PSG'ye 2-0 yenildi.
Fransız devi Paris Saint-Germain'e galibiyeti getiren goller, 64. ve 79. dakikalarda İtalyan forvet Moise Kean'den geldi. Başakşehir, karşılaşma boyunca 17 şut çekti, 5 isabet buldu ama top ağlarla buluşmadı.
Son sonuçla temsilcimiz Başakşehir, 2 maç sonunda puanla tanışamadı. İlk maçta evinde Manchester United'a mağlup olan PSG ise ilk kez kazanarak 3 puanı almayı başardı.
Grubun 3. haftasında PSG, deplasmanda RB Leipzig ile karşılaşacakken, temsilcimiz Başakşehir ise evinde Manchester United'ı ağırlayacak.