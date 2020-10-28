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Spor Medipol Başakşehir oynadı ama puan PSG'ye gitti
Spor

Medipol Başakşehir oynadı ama puan PSG'ye gitti

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir, Paris Saint-Germain'e 2-0 yenildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 23:04:00 -
Medipol Başakşehir oynadı ama puan PSG'ye gitti

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, oldukça iyi bir oyun ortaya koyduğu ve birçok gol pozisyonunu harcadığı maçta PSG'ye 2-0 yenildi.

Fransız devi Paris Saint-Germain'e galibiyeti getiren goller, 64. ve 79. dakikalarda İtalyan forvet Moise Kean'den geldi. Başakşehir, karşılaşma boyunca 17 şut çekti, 5 isabet buldu ama top ağlarla buluşmadı.

Son sonuçla temsilcimiz Başakşehir, 2 maç sonunda puanla tanışamadı. İlk maçta evinde Manchester United'a mağlup olan PSG ise ilk kez kazanarak 3 puanı almayı başardı.

Grubun 3. haftasında PSG, deplasmanda RB Leipzig ile karşılaşacakken, temsilcimiz Başakşehir ise evinde Manchester United'ı ağırlayacak.

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