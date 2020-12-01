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Spor Medipol Başakşehir, Leipzig maçına hazır
Spor

Medipol Başakşehir, Leipzig maçına hazır

Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlıkları geçen Enzo Crivelli ve Mehmet Topal da takımla çalıştı

Yeniakit Publisher
2020-12-01 20:32:33 -
Medipol Başakşehir, Leipzig maçına hazır


İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci maçında yarın Almanya'nın Leipzig ekibini ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Koşu ve top kapma çalışması ile devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde maçın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.

Medipol Başakşehir'de sakatlıkları geçen Enzo Crivelli ve Mehmet Topal da takımla çalıştı. Tedavisi ülkesi Brezilya'da süren Junior Caiçara ise antrenmanda yer almadı.

Medipol Başakşehir ile Leipzig arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, yarın saat 20.55'te başlayacak.




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