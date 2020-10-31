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Spor Medipol Başakşehir, Konya deplasmanında
Spor

Medipol Başakşehir, Konya deplasmanında

Turuncu-lacivertli takım, Süper Lig'in 7. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak

Yeniakit Publisher
2020-10-31 09:39:51 -
Medipol Başakşehir, Konya deplasmanında

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Medaş Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Sezonun ilk dört maçında 1 puan toplayabilen turuncu-lacivertli ekip, son iki müsabakasını kazanarak 7 puana ulaştı. İttifak Holding Konyaspor ise ligde çıktığı maçlardan 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle ayrılıp, 6 puan elde etti.

Medipol Başakşehir'de tedavileri süren Nacer Chadli, Okechukwu Azubuike, Junior Caiçara ve Uğur Uçar bu mücadelede forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte ayrıca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ancak henüz ismi açıklanmayan bir futbolcu da kadroda yer alamayacak.


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