Medipol Başakşehir, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe ile 3 Ekim Cumartesi günü evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen idmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. İdman, pas-şut ve orta-şut çalışmalarıyla sona erdi.
Turuncu-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.