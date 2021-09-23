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Spor Medipol Başakşehir deplasmanda yenildi
Spor

Medipol Başakşehir deplasmanda yenildi

Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep, sahasında Medipol Başakşehir'i 1-0 yendi.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 07:08:00 -
Medipol Başakşehir deplasmanda yenildi

1. dakikada başlama vuruşuyla atağa geçen ev sahibi Gaziantep'in orta sahadan ilerleyen atağı sonrası ceza sahası içerisinde topla bulaşan Muhammet Demir, topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

6. dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında sağ çaprazdan topu süren Recep Niyaz'ın pasını karşılayan Sagal'ın şutunda, top yandan auta gitti.

18. dakikada sol kanatta gelişen Gaziantep atağında Figueiredo'nun ceza sahası dışında çektiği şutta, kaleci Volkan Babacan topu kontrol etti.

36. dakikada sol kanattan topla bulaşan Sagal'ın ceza sahasının sol çizgisinden çektiği sert şutta, meşin yuvarlak kale direğinden döndü.

42. dakikada gelişen Başakşehir atağında sol kanattan topla ilerleyen Lima'nın ceza sahasının solundan attığı pas ile buluşan Okaka'nın şutunda, top yandan auta çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı 1-0 sona erdi.

İkinci yarı

50. dakikada konuk ekip Başakşehir'in sağ kanattan gelişen atağında Visca'nın ceza sahasına gönderdiği pasta topla buluşan Deniz Türüç'ün şutunda, kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı kontrol etti.

90+2. dakikada Gaziantep oyuncusu Kenan Özer'in ceza sahası önünde çektiği şutta, kaleci Volkan Babacan topa sahip oldu.

Karşılaşma ev sahibi Gaziantep'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

 

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