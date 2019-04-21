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Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor maçından notlar

- Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, son iki haftada sahaya sürdüğü kadroyu bozmadı

21 Nisan 2019 Pazar 16:17
Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor maçından notlar


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, son iki haftada oynadıkları Atiker Konyaspor ve Beşiktaş maçı kadrolarını bozmadı.

Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, kalede Mert Günok, savunmada Caiçara, Mahmut Tekdemir, Attamah, Clichy, orta sahada Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Visca, Mossoro ve Elia, forvette ise Robinho ilk 11'iyle takımını sahaya sürdü.

İstanbul ekibinde Moldovalı stoper Alexandru Epureanu, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.


- Rize taraftarından yoğun ilgi


Medipol Başakşehir ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşmada konuk ekibin taraftarları kendilerine ayrılan yeri büyük ölçüde doldurdu.

Karadeniz ekibinin taraftarları maç öncesinde yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Turuncu-lacivertli taraftarların karşılaşmaya ilgisi ise düşük kaldı.

Medipol Başakşehirli futbolcular karşılaşma öncesinde sahaya üzerinde "Benden sana kitap en güzel hediye" yazılı pankartla çıktı.



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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 16:17
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