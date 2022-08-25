Medipol Başakşehir, Antwerp'i ezdi geçti... Gruplara kaldık!
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Belçika temsilcisi Antwerp’e konuk olan temsilcimiz Medipol Başakşehir, 1-1’in rövanşında rakibini 3-1 yenerek Konferans Ligi’nde gruplara kalma başarısını gösterdi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Belçika temsilcisi Antwerp’e konuk olan temsilcimiz Medipol Başakşehir, 1-1’in rövanşında rakibini 3-1 yenerek Konferans Ligi’nde gruplara kalma başarısını gösterdi.
8. dakikada Okaka’nın içeriye yerden gönderdiği meşin yuvarlağı kontrol eden Berkay’ın çaprazdan sert şutunda, top ağlara gitti: 0-1
39. dakikada Başakşehir ceza sahası önünde topla buluşan Frey’in sert şutunda, kaleci Volkan meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi. Karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir’in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
55. dakikada kaleci Volkan’ın büyük hatasında hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Frey skoru eşitledi: 1-1.
58. dakikada Münir’in ortasında Okaka’nın kafa vuruşu ağlara gitti: 1-2
83. dakikada Lima’nın serbest vuruşuna iyi yükselen Aleksic’in golü tabelayı değiştirdi: 1-3
İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve temsilcimiz, UEFA Konferans Ligi’nde gruplara kaldı.
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