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Spor Medipol Başakşehir Antalya'dan 3 puanla dönüyor
Spor

Medipol Başakşehir Antalya'dan 3 puanla dönüyor

Süper Lig'in 10. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yendi.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 08:16:00 -
Medipol Başakşehir Antalya'dan 3 puanla dönüyor

Karşılaşmanın 17. dakikasında ceza sahası yayı içinden Berkay Özcan'ın sert şutunda topu kaleci Boffin güçlükle çeldi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

18. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Doğukan Sinik'in sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

29. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan ortasına yükselen Doğukan Sinik'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

32. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Visca'nın ara pasında topa hareketlenen Berkay Özcan, kaleciyi çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

56. dakikada Medipol Başakşehir farkı ikiye çıkarttı. Ndayishimiye'nin ara pasına hareketlenen Berkay Özcan, kaleciyi çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.

76. dakikada Visca'nın köşe vuruşundan ortasına yükselen Ndayishimiye'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta gitti.

80. dakikada Milosevic'in pasında ceza sahasında topla buluşan Doğukan Sinik'in plase vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

90+4. dakikada ev sahibi ekip farkı 1'e indirdi. Çalımlarla ceza sahasına giren Doğukan Sinik'in sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Volkan Babacan'ın elleriyle uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Ghacha, fileleri havalandırdı: 1-2.

Karşılaşma, Medipol Başakşehir'in 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

 

 

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