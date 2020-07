Medicana Sağlık Grubu, İstanbul'da da Kemik İliği Nakli Merkezi’ni hizmete açtı

İSTANBUL (AA) - Medicana Sağlık Grubu, Ankara'dan sonra İstanbul'da da Kemik İliği Nakli Merkezi'ni hizmete sundu.



Medicana Sağlık Grubu açıklamasına göre, Türkiye’de sağlık sektöründeki 30 yılık tecrübesi ile yıllık 2 milyondan fazla hastanın tedavi imkanı bulduğu grup, başta lösemi, lenfoma olmak üzere multipl miyelom ve miyelodisplastik sendrom gibi kötü huylu kan hastalıklarının tedavisini gerçekleştireceği Kemik İliği Nakil Merkezi’ni İstanbul’da hizmete soktu.



Hematoloji ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Yener Koç’un liderlik ettiği Medicana Kemik İliği Nakil Merkezi, güçlü akademik kadrosuyla İstanbul Beylikdüzü’nde hizmet verecek.

- İlik Nakli Merkezi ile uluslararası başarılar hedefleniyor

Açıklamaya göre, Medicana Sağlık Grubu, organ naklinde uluslararası başarılara ulaştı. İlk olarak Medicana International Ankara Hastanesinde kurulan merkez, şimdi İstanbul’da yalnızca Türkiye’den değil, dünyanın pek çok ülkesinden gelen hastaların kemik iliği nakli ihtiyaçlarını karşılayacak.



- Hastalara bütüncül hizmet yaklaşımı sunulacak



Kemik iliği nakli konusunda uluslararası standartların sağlanmasının yanı sıra hastaların sağlıkta gereksinim duyduğu tüm hizmetler verilecek. "Transplantasyon immünoloji" laboratuvarının bulunduğu merkezde Multipl Miyelom (Plazma hücrelerinin yaptığı habis kemik iliği hastalığı), lenfoma (Hematolojik lenf bezi kanseri), akut lösemi (Kan kanseri) ve kronik lösemi, aplastik anemi gibi kan hastalığı olanlar kemik iliği nakli olabilecek.



- İlik naklinde ilklere ve başarılara imza atmış ekip



Açıklamaya göre, kemik iliği nakli ve kök hücre tedavileri alanlarında yaptığı çalışmalarla birçok ilke imza atan Prof. Dr. Yener Koç, Medicana International İstanbul Hastanesi’nde ilik nakli merkez ekibine liderlik edecek.



Koç’un 225 uluslararası yayını, 2 bin 579 atıfı, ulusal ve uluslararası hematoloji ve onkoloji dergilerinde hakemliği bulunuyor.



Boston Üniversitesi’nde 1995 ve 1996 yıllarında 2 kez Yılın Hekimi Ödülü’ne layık görülen Prof. Dr. Yener Koç, 1997 yılında ise Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından Üstün Başarı Vizesi almış, 2004 yılından bu yana Avrupa Kemik İliği Akreditasyon Müfettişi (JACIE) olarak görev yapmaya devam etti. 2007 yılında Yılın Uluslararası Kemik İliği Nakli Profesyoneli Ödülü’ne layık görülen Koç, 2016 yılında da dünyada önde gelen bilim adamlarının tanıtıldığı Who’s Who Science and Engineering Ansiklopedisi’nde yer aldı.

Koç'un ayrıca American Society of Hematology (ASH), American Society for Blood and Marrow Transplantation (ASBMT), European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT) derneklerine üyelikleri de bulunuyor.