Medical Park’tan kan ve kök hücre bağışı

VM Medical Park Bursa Hastanesi yaz aylarında kan ve kök hücre bağışında yaşanan düşüşün önüne geçmek için örnek bir davranış sergiledi. Hastane çalışanlarının yanı sıra hastalar da Kızılay’a kan ve kök hücre bağışında bulundu.

VM Medical Park Bursa Hastanesi ile Kızılay arasındaki işbirliği, yeni bir sosyal sorumluluk çalışmasıyla perçinlendi. Hastane ana girişinde mesai saatlerini kapsayacak şekilde oluşturulan özel alanda hastane çalışanları, hastalar ve yakınları kan ve kök hücre bağışında bulunarak duyarlılık mesajı verdi.Kızılay ile daha önce de benzer bir çalışmaya imza attıklarını ve kan bağışlarının yanı sıra eşleşen kök hücrelerin olması nedeniyle çok mutlu olduklarını dile getiren Genel Müdür Yardımcısı Esra Molla, “Bütün çalışma arkadaşlarımızla çok heyecanlı bir gün oldu bizim için. Misafirlerimiz de, biz de bağış için sıraya girdik. Bağış oranının biraz daha düştüğü yaz mevsiminde bu tür etkinliklere daha fazla eğilmek gerekiyor. Hastanemizin kapıları Kızılay’a her zaman açık. Öncelikli işimiz sağlık hizmeti ama bu tür projelerde de her zaman destekçiyiz” diye konuştu.

Hastane Mesul Müdürü Ortopedi Uzmanı Op. Dr. İdris Ahmet Çakır da “Kan bağışının hayati önemini biz sadece idareci olarak değil bağışçı olarak da anlatıyoruz. Güzel bir tablo oluştu. Sonuç olarak örnek olması, bizim için çok önemli. Verdiğimiz kanın kimin hayatını kurtarabileceğini, kimin hayatını kurtaramayacağını bilmesek de tesadüfen öğrenebiliyoruz. Gerçekten mutlaka bir hayat kurtarılıyor. Bütün vatandaşlarımızın bu bilinçle kan bağışı kampanyalarına destek olması lazım” dedi.

Kızılay Bursa Kan Merkezi Müdürü Dr. Orhan Emin Latif ise “Böylesine örnek bir sosyal duyarlılık gösterdiği için VM Medical Park Bursa ailesine teşekkür ediyoruz. Gösterdikleri ilgi için de ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.