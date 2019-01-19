MediaMarkt’tan karne indirimi
Teknoloji mağazası MediaMarkt'ta 20 Ocak tarihine kadar on binlerce ürün karne indirimine girdi.19 Ocak 2019 Cumartesi 10:17
Sömestr tatilinde kampanyalarıyla öğrencilerin yüzünü güldürmeyi amaçlayan MediaMarkt, 20 Ocak tarihine kadar özel oyun konsollarından tabletlere, cep telefonlarından dizüstü bilgisayarlara kadar on binlerce ürün karne indirimine girdi. Karne hediyesi kampanyası kapsamında özel indirime giren X BOX One S 1 Terabayt, Terabayt Forza Horizon 4 ve 3 aylık Live Gold üyelikli konsol paketiyle beraber 2 bin 999 lira yerine bin 799 liradan satışa sunuldu.
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