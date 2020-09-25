MediaMarkt’tan kahveseverlere özel fırsatlar

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt Türkiye, Dünya Kahve Günü’nün de yaklaşmasıyla kahveseverlere özel kahve makinelerinde geçerli yüzde 50’ye varan indirimler gerçekleştiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt, 1 Ekim Dünya Kahve Günü’nün yaklaşmasıyla tüm kahveseverlere “bol köpüklü fırsatlar” sunuyor.

MediaMarkt Türkiye, uzaktan eğitim ve çalışma sistemlerine geçilmesiyle evden çalışan, toplantılarını ve sohbetlerini ekran karşısında yapan veya molalarını balkonlarında veren tüm kahveseverleri rahatlatacak 4 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek bir kampanya başlatıyor ve çeşitli kahve makinelerinde geçerli yüzde 50’ye varan indirimler gerçekleştiriyor.

MediaMarkt’ın başlattığı “bol köpüklü fırsatlar” kampanyasında Türk kahve makinelerinden filtre kahve makinelerine, espresso makinelerinden cappuccino makinelerine ve tek tuşla birçok farklı kahve seçenekleri sunan tam otomatik kahve makinelerine kadar çeşitli cihazlarda alternatifler sunuluyor.



