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Ekonomi MediaMarkt’ın Kasım Fırsatları’nda iPhone SE sürprizi
Ekonomi

MediaMarkt’ın Kasım Fırsatları’nda iPhone SE sürprizi

Yeniakit Publisher
2020-11-18 11:48:03 -
MediaMarkt’ın Kasım Fırsatları’nda iPhone SE sürprizi

İSTANBUL(AA) - MediaMarkt, akıllı telefonunu değiştirmek isteyen teknolojiseverleri sevindirecek bir kampanya hayata geçiriyor.

MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, kasım ayı boyunca “Şahane Kasım” kampanyasıyla çeşitli indirimler sunan MediaMarkt Türkiye, bu sefer de 23 Kasım tarihine kadar sürdüreceği çok özel bir Apple iPhone SE kampanyası başlattı.

Buna göre, teknolojiseverlerin en çok tercihi ettiği modellerden olan ve aynı zamanda son derece güçlü bir işlemciyi barındıran iPhone SE’nin 64 GB modeli, MediaMarkt CLUB’a özel 4 bin 599 TL’den satılıyor.

Fırsatlar kapsamında 128 GB bellek kapasiteli modelin satış fiyatı 5 bin 49 TL’yken 256 GB’lik model ise 5 bin 599 TL’den satılıyor.

Tercihini daha büyük ekranlı ve daha güçlü modellerden yana kullanmak isteyenler için MediaMarkt’ın iPhone 11’e özel fırsatları da bulunuyor. iPhone 11 64 GB, MediaMarkt CLUB’a özel 7 bin 299 TL’den teknolojiseverlerin beğenisine sunuluyor. Bununla birlikte 128 GB’lık model 7 bin 949 TL’den, 256 GB’lık model ise 8 bin 499 TL’den satılıyor.

MediaMarkt’ın iPhone 11’e özel kampanyası 23 Kasım tarihinde son bulacak.

Türkiye’nin en geniş satış alanına sahip elektronik perakendecisi MediaMarkt, kasım ayının başından bu yana sürdürdüğü “Şahane Kasım” fırsatlarını ay boyunca çeşitlendirerek, farklı ürünleri de dahil ederek sürdürecek.

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