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Teknoloji MediaMarkt RAMAZAN kampanyası!
Teknoloji

MediaMarkt RAMAZAN kampanyası!

Yeniakit Publisher
2024-03-05 10:59:00 -
MediaMarkt RAMAZAN kampanyası!

MediaMarkt’ın Ramazan Kampanyası kapsamında hayatı kolaylaştıracak teknolojik ürünler tüketicilerle buluşuyor. 5-7 Mart tarihleri arasında tablet ve kahve makinesi gibi çeşitli ürünler MediaMarkt mağazalarında ve mediamarkt.com.tr’de satışa sunulacak.

Geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere konforlu alışveriş  keyfi  sunan, Türkiye’nin en geniş satış alanına sahip elektronik perakendecisi MediaMarkt, bu yılki Ramazan Kampanyası’nı “Ramazan’da ihtiyaçlar sizde, teknoloji bizde” sloganıyla duyurdu. 5-7 Mart tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında tablet ve kahve makinesi gibi birçok ürün satışa sunulacak.

5-7 Mart tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında;

ARZUM Kantintost Izgara Ve Tost Makinesi - 2.899 TL

MELITTA Caffeo CI Tam Otomatik Kahve Makinesi - 27.899 TL

LENOVO Tab M11 11 inç 4/128GB Tablet- 7.299 TL
ÖNE ÇIKAN VİDEO

CANON Powershot V10 Dijital Fotoğraf Makinesi-17.499 TL’den satışa sunulacak. 

Ramazan Kampanyası, MediaMarkt’ın Türkiye genelindeki 98 mağazasında ve online alışveriş sitesi mediamarkt.com.tr’de geçerli olacak.

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