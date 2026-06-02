Medeniyet Üniversitesi'nde D. Mehmet Doğan konuşulacak...
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ile Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi iş birliğinde, merhum yazar ve fikir adamı D. Mehmet Doğan anısına “Bir Medeniyet Nöbetçisi: D. Mehmet Doğan” başlıklı gençlik paneli düzenlenecek.
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kuzey Yerleşke Ziraat Bankası Konferans Salonu’nda 3 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek programın açılış konuşmalarını Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Koçak ile Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı yapacak.
Panelde Sena Döğmen, Aybike Berra Atalay, Bengü Abuçka, Rabia Wasiq ve Zümra Beren Köse, D. Mehmet Doğan’ın fikir dünyası, kültür mücadelesi ve medeniyet tasavvuru üzerine değerlendirmelerde bulunacak.
Program, tüm ilgililerin katılımına açık olarak gerçekleştirilecek.
