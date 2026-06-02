Uğur Dündar açıkladı: Mehmet Ali Aydınlar, Reha Muhtar'ın hastane borcunu sildi

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Reha Muhtar’ın sağlık durumuyla ilgili bilgiler paylaşan Uğur Dündar, 2024 yılındaki beyin kanaması sürecinde hastane masraflarının Mehmet Ali Aydınlar tarafından karşılandığını ve yaklaşık 9 milyon liralık borcun silindiğini açıkladı.

Bodrum’da geçirdiği kalp krizi sonrası tedavisi süren Reha Muhtar hakkında açıklamalarda bulunan Uğur Dündar, meslektaşının 2024 yılında yaşadığı beyin kanaması sürecine dair detayları aktardı.

Muhtar’ın o dönemdeki hastane masraflarına değinen Dündar, Mehmet Ali Aydınlar’ın destek sağladığını belirterek, "Mehmet Ali Aydınlar’a teşekkür etmem gerekiyor. Hastanesinde meslektaşımı ölümden kurtarmalarına ilaveten, yattığı tarihten itibaren biriken yaklaşık 9 milyon liralık borcunu hatırımız için tek kalemde sildi. Ayrıca Reha’yı naklederken ambulansta 2 doktor ve 3 hemşireyi de görevlendirdi" ifadelerini kullandı.

Dündar, Muhtar’ın nakledildiği sağlık kuruluşunda uygulanan rehabilitasyon ve müzik terapisi programları sonucunda, haftalar içinde önemli ölçüde toparlanarak yeniden yürümeye başladığını da sözlerine ekledi.

