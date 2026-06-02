Uğur Dündar açıkladı: Mehmet Ali Aydınlar, Reha Muhtar'ın hastane borcunu sildi
Reha Muhtar’ın sağlık durumuyla ilgili bilgiler paylaşan Uğur Dündar, 2024 yılındaki beyin kanaması sürecinde hastane masraflarının Mehmet Ali Aydınlar tarafından karşılandığını ve yaklaşık 9 milyon liralık borcun silindiğini açıkladı.
Bodrum’da geçirdiği kalp krizi sonrası tedavisi süren Reha Muhtar hakkında açıklamalarda bulunan Uğur Dündar, meslektaşının 2024 yılında yaşadığı beyin kanaması sürecine dair detayları aktardı.
Muhtar’ın o dönemdeki hastane masraflarına değinen Dündar, Mehmet Ali Aydınlar’ın destek sağladığını belirterek, "Mehmet Ali Aydınlar’a teşekkür etmem gerekiyor. Hastanesinde meslektaşımı ölümden kurtarmalarına ilaveten, yattığı tarihten itibaren biriken yaklaşık 9 milyon liralık borcunu hatırımız için tek kalemde sildi. Ayrıca Reha’yı naklederken ambulansta 2 doktor ve 3 hemşireyi de görevlendirdi" ifadelerini kullandı.
Dündar, Muhtar’ın nakledildiği sağlık kuruluşunda uygulanan rehabilitasyon ve müzik terapisi programları sonucunda, haftalar içinde önemli ölçüde toparlanarak yeniden yürümeye başladığını da sözlerine ekledi.