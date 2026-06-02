  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ünlü İtalyan gazeteci duyurdu! Fenerbahçe, Lewandowski için görüşmelere başladı Bu ot ağrıyı kökünden kurutuyor! Sindirimin esas dostu bu, farklı formlarda kullanın! Otogarda ‘köpek terörü’ skandalı! Yolcu kadına vahşi saldırı 3. dünya savaşı için tarih verdiler! İşte 50 yıl içinde olacaklar! Tüm Türkiye'ye duyurdu: Asensio'ya sürpriz talip Karadeniz'de heyelan alarmı! Evler tahliye edildi İşte Akşam yemeği için en tehlikeli saatler! Melatonin üretimi başları ve... Yolunuz açık olsun! Bizim Çocuklar Dünya Kupası için ABD’ye gitti Darbeyi vuracaklar! Galatasaray'ın korktuğu senaryo: Alvarez'in yerine Osimhen
Kadın - Aile
10
Yeniakit Publisher
Bu ot ağrıyı kökünden kurutuyor! Sindirimin esas dostu bu, farklı formlarda kullanın!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bu ot ağrıyı kökünden kurutuyor! Sindirimin esas dostu bu, farklı formlarda kullanın!

Oğul otu her defasında alternatif tıp dışında tercih edilen şifalı bir kaynak olarak elimizde duruyor.

#1
Foto - Bu ot ağrıyı kökünden kurutuyor! Sindirimin esas dostu bu, farklı formlarda kullanın!

Oğul otu, nane familyasına ait çok yıllık bir bitkidir. Bilimsel adı Melissa officinalis olan bu bitki, özellikle Akdeniz ikliminin hâkim olduğu bölgelerde yetişir. Halk arasında melisa otu olarak da bilinen oğul otu, tarih boyunca şifalı bitkiler arasında önemli bir yere sahip olmuştur. Yapraklarından yayılan hafif limon kokusu ile kolayca tanınır ve geleneksel bitkisel kullanımlarda sıkça tercih edilir. Oğul otu genellikle çay olarak tüketilir ve farklı formlarda da kullanılabilir.

#2
Foto - Bu ot ağrıyı kökünden kurutuyor! Sindirimin esas dostu bu, farklı formlarda kullanın!

Bitkinin yaprakları kurutularak bitki çayı hazırlanabilirken, bazı durumlarda yağ ve ekstrakt formunda da kullanılır. Özellikle rahatlatıcı etkisi nedeniyle günümüzde oğul otu yaygın olarak tercih edilmektedir. Oğul otunun genel olarak stres ve gerginliği azaltmaya yardımcı olduğu, uykuya geçişi kolaylaştırdığı ve sindirim sistemine faydalı olduğu bilinir. Ayrıca hafif baş ağrısı ve mide rahatsızlıklarında da yararlı olabileceği düşünülür.

#3
Foto - Bu ot ağrıyı kökünden kurutuyor! Sindirimin esas dostu bu, farklı formlarda kullanın!

Oğul otu, içeriğinde bulunan uçucu yağlar ve antioksidan bileşikler sayesinde sinir sistemi üzerinde yatıştırıcı etkiler gösterebilir. Bu özellikleri nedeniyle geleneksel tıbbın yanı sıra modern bitkisel ürünlerde de önemli bir yere sahiptir.

#4
Foto - Bu ot ağrıyı kökünden kurutuyor! Sindirimin esas dostu bu, farklı formlarda kullanın!

Oğul otu, bitki çayı olarak tüketildiğinde hem beden hem de zihin üzerinde rahatlatıcı etkiler sunar.

#5
Foto - Bu ot ağrıyı kökünden kurutuyor! Sindirimin esas dostu bu, farklı formlarda kullanın!

Özellikle uyku kalitesini desteklemesi ve sindirim sistemini yatıştırmasıyla bilinen melisa otu, kaygı ve stresin azaltılmasına yardımcı olabilecek doğal bitkiler arasında yer alır. Ayrıca çeşitli sindirim rahatsızlıklarının hafifletilmesinde de geleneksel olarak kullanılmaktadır. İçeriğinde bulunan aktif bileşikler, şişkinlik ve hazımsızlık gibi mide-bağırsak sorunlarının hafifletilmesine yardımcı olabilir.

#6
Foto - Bu ot ağrıyı kökünden kurutuyor! Sindirimin esas dostu bu, farklı formlarda kullanın!

Ayrıca oğul otu içeren merhemlerin, herpes simpleks virüsünün (HSV) neden olduğu uçukların iyileşme sürecine katkı sağlayabileceği ve belirtilerin hafiflemesine yardımcı olabileceği belirlenmiştir. Adet kramplarını yatıştırıcı etkisiyle de bilinen oğul otu, rahim kaslarının gevşemesine yardımcı olarak ağrıların hafiflemesine katkı sağlayabilir.

#7
Foto - Bu ot ağrıyı kökünden kurutuyor! Sindirimin esas dostu bu, farklı formlarda kullanın!

Oğul otu, hem beyin hem de vücut üzerinde yatıştırıcı etkileriyle bilinen şifalı bitkiler arasında yer alır. Aynı zamanda antiviral ve antiinflamatuar özellikler gösterebileceği düşünülmektedir. Düzenli ve doğru kullanımıyla birlikte sağlığa sağlayabileceği olası faydalar şu şekilde sıralanabilir:

#8
Foto - Bu ot ağrıyı kökünden kurutuyor! Sindirimin esas dostu bu, farklı formlarda kullanın!

Kaygı ve stresi azaltmada etkisi ile öne çıkar. İçerdiği rosmarinik asit, adet semptomlarının şiddetini azaltmaya yardımcı olabilir. Uygun dozda tüketildiğinde şişkinlik ve hazımsızlık sorunlarını hafifletebilir. Uykusuzluk sorunlarına melisa yardımcı olabilir. Oğul otu sivilce ve akne sorunlarında etkili bir doğal yöntemdir. Antiviral ve antiinflamatuar etkiler sağlayabilir.

#9
Foto - Bu ot ağrıyı kökünden kurutuyor! Sindirimin esas dostu bu, farklı formlarda kullanın!

Bağışıklığı destekler ve vücudu hastalıklara karşı koruyabilir. Zararlı maddelerin vücuttan atılmasını sağlayabilir. Ateş düşürücü etkisi olduğu bilinir. Uçukların iyileşme sürecini desteklemeye ve belirtilerin hafiflemesine yardımcı olabilir. Kaynatılıp soğutulan melisa suyunun kepek oluşumunu azaltmaya destek olabileceği düşünülmektedir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'de 138 vekilden 111'i rengini belli etti
Gündem

CHP'de 138 vekilden 111'i rengini belli etti

Koltuk kavgasının bitmek bilmediği CHP'de 138 vekilden 111'i, bir bildiriyle olağanüstü kurultay çağrısı yaptı. Olağanüstü kurultayın 12 Tem..
Murat Gezici'den dikkat çeken çıkış: CHP adayını açıklıyor!
Gündem

Murat Gezici'den dikkat çeken çıkış: CHP adayını açıklıyor!

Gezici Araştırma Şirketi Başkanı Murat Gezici, CHP'nin cumhurbaşkanı adayına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Gezici, adaylı..
Batı'nın fonlanan ülkesi nükleer tesisleri hedef aldı! Kirli terör eylemine sert tepki
Gündem

Batı'nın fonlanan ülkesi nükleer tesisleri hedef aldı! Kirli terör eylemine sert tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı dünyasının fonladığı Kiev rejiminin Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ne yönelik düzenl..
Akılalmaz olay... Sürücüyü vurup otomobili gasp etti! İyilik yapmak isterken canından oluyordu
Aktüel

Akılalmaz olay... Sürücüyü vurup otomobili gasp etti! İyilik yapmak isterken canından oluyordu

Ağrı’nın Patnos ilçesinde yol kenarında yardım isteyen bir kişi, kendisini aracına alan sürücüyü silahla vurduktan sonra otomobili gasp eder..
İsrail'e uyku haram! 'Terk edin' çağrısı
Dünya

İsrail'e uyku haram! 'Terk edin' çağrısı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, terör devleti İsrail’in kuzeyinde yaşayanlara tahliye uyarısında bulundu.

İran'dan dengeleri sarsacak karar: Durduruldu
Gündem

İran'dan dengeleri sarsacak karar: Durduruldu

ABD ile İran arasındaki müzakereler sürerken Tahran'dan flaş bir hamle geldi. Tahran yönetimi ABD ile müzakereleri durdurdu.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23