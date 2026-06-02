Bu ot ağrıyı kökünden kurutuyor! Sindirimin esas dostu bu, farklı formlarda kullanın!

Oğul otu, nane familyasına ait çok yıllık bir bitkidir. Bilimsel adı Melissa officinalis olan bu bitki, özellikle Akdeniz ikliminin hâkim olduğu bölgelerde yetişir. Halk arasında melisa otu olarak da bilinen oğul otu, tarih boyunca şifalı bitkiler arasında önemli bir yere sahip olmuştur. Yapraklarından yayılan hafif limon kokusu ile kolayca tanınır ve geleneksel bitkisel kullanımlarda sıkça tercih edilir. Oğul otu genellikle çay olarak tüketilir ve farklı formlarda da kullanılabilir.