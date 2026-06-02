Dosyalar Ankara’ya gönderildi! Özgür Özel ve 5 milletvekili hakkında yeni rüşvet fezlekesi

2024 yerel seçimleri öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sürecine ilişkin ortaya atılan para talebi iddiaları yargıya taşındı. Sabah’tan Kerim Cengil’in haberine göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada dönemin CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP milletvekilleri Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek nitelikte değerlendirmelerde bulunuldu.

DOSYA ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Başsavcılık tarafından yapılan incelemelerde soruşturma dosyasında yer alan tanık ve şüpheli beyanları, HTS kayıtları, baz istasyonu verileri ve diğer deliller birlikte değerlendirildi. Elde edilen veriler doğrultusunda CHP Genel Merkezi'nde para talep edildiği, söz konusu paranın temin edilerek Ankara'da teslim edildiği ve sürecin çeşitli görüşmelerle koordine edildiğine ilişkin iddiaların bulunduğu belirtildi. Yapılan hukuki değerlendirme sonucunda milletvekilleri hakkında yürütülecek soruşturmalarda yetkinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda olduğu gerekçesiyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yetkisizlik kararı verdiği ve dosyanın Ankara'ya gönderildiği bildirildi.

“1 MİLYON EURO TALEP EDİLDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ”

Soruşturma dosyasında yer alan ifadelere göre şüpheli Mustafa Gökhan Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sürecinde 1 milyon Euro talep edildiğini öne sürdü. Böcek'in beyanlarında, söz konusu paranın temin edilerek Ankara'da CHP Genel Merkezi ile bağlantılı olduğu belirtilen bir kişiye teslim edildiğini, bu sürecin de Veli Ağbaba ve Özgür Özel'in bilgisi dahilinde gerçekleştiğini iddia ettiği kaydedildi. Dosyada yer alan bir diğer ifade sahibi Muhittin Böcek'in ise seçim dönemlerinde parti genel merkezine yönelik maddi talepler olabileceğini, bu kapsamda yürütülen sürecin oğlu tarafından takip edilmesine onay verdiğini belirttiği ifade edildi.

HTS KAYITLARI DA DOSYAYA GİRDİ

Soruşturma kapsamında incelenen HTS ve baz istasyonu kayıtlarının da dosyaya eklendiği öğrenildi. Başsavcılık değerlendirmesinde, para tesliminin gerçekleştiği öne sürülen tarihlerde tarafların Ankara'da bulunduğu, özellikle CHP Genel Merkezi çevresinde yoğun iletişim trafiği yaşandığı ve bazı milletvekilleri ile şüpheliler arasında aynı zaman dilimlerinde gerçekleşen görüşmelerin iddialarla örtüştüğünün değerlendirildiği belirtildi.

SORUŞTURMA İKİ AYRI KOLDAN YÜRÜYECEK

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 161'inci maddesi uyarınca milletvekilleri hakkındaki soruşturma işlemlerinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmesi gerektiği belirtilirken, Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı yönünden dosyanın Ankara'ya gönderildiği kaydedildi. Milletvekili olmayan şüpheliler ve diğer eylemler yönünden yürütülen soruşturmanın ise Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği bildirildi.