Tüm Türkiye'ye duyurdu: Asensio'ya sürpriz talip
Fenerbahçe'de sergilediği performansla yeniden doğan Marco Asensio için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.
İspanyol transfer portalı Fichajes'in aktardığı bilgilere göre; hücum hattını yaratıcı ve tecrübeli bir isimle güçlendirmek isteyen Espanyol, gözünü Fenerbahçe’nin İspanyol yıldızı Marco Asensio’ya dikti.
Haberde, Katalan ekibinin Asensio’yu yaz transfer döneminin ana hedeflerinden biri haline getirebileceği ve oyuncunun durumunu yakından izlediği belirtildi.
Adı daha önce Real Sociedad, Sevilla, Atletico Madrid ve Villarreal gibi La Liga devleriyle de anılan Asensio için Espanyol'un hamlesi, transfer rekabetini iyice kızıştıracak gibi görünüyor.
