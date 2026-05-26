Bakan Ersoy Haydarpaşa'da ilk kez anlattı: Kapsamlı restorasyonla geleceğe hazırlanıyor
Bir asrı aşkın geçmişiyle İstanbul’un hafızasında simge yapılardan biri olan Haydarpaşa Garı’nda restorasyon ve dönüşüm çalışmaları hızla sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Haydarpaşa’da ilk kez ayrıntılarını anlattığı proje ile tarihî yapının Anadolu Yakası’nın önemli kültür ve yaşam merkezlerinden birine dönüşeceğini açıkladı. Restorasyon sürecinde özgün taşların yeniden kullanılabilmesi için kapanmış taş ocaklarının yeniden açtırıldığını belirten Ersoy, projenin ilk etabının İstanbul Kültür Yolu Festivali’ne yetiştirileceği müjdesini verdi.

Uzun yıllar boyunca milyonlarca insanın yolculuğuna, göçüne ve hatırasına tanıklık eden Haydarpaşa Garı’nda yürütülen çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Haydarpaşa Garı’nda yürütülen restorasyon ve dönüşüm çalışmalarını yerinde inceledi. Bakan Ersoy, tarihî gar sahasında yürütülen çalışmaların ayrıntılarını ilk kez kamuoyuyla paylaştı.Haydarpaşa Garı’nın yaklaşık 130 yıllık geçmişiyle Anadolu-Bağdat demiryolu hattının başlangıç noktalarından biri olduğunu belirten Bakan Ersoy, “Bütün Anadolu’nun Avrupa’ya, batıya bağlanma noktası aslında Haydarpaşa.” dedi. Haydarpaşa’nın yalnızca bir ulaşım noktası olmadığını ifade eden Ersoy, milyonlarca insanın göçüne, yolculuğuna ve hatırasına ev sahipliği yaptığını söyledi. Bakan Ersoy, “Birçok devlet adamı buralardan hareket etmiş. Birçok sanatçı buradan hareket etmiş. Milyonlarca vatandaşımız buralardan hareket etmişler.” ifadelerini kullandı.

Özel Taşlar için Kapanmış Ocaklar Yeniden Açıldı. Restorasyon çalışmalarının öncesinde bölgede kapsamlı araştırmalar yapıldığını belirten Ersoy, alanın geçmişi ve hafızasının detaylı şekilde incelendiğini söyledi.

Bakan Ersoy, restorasyon sürecinin Bilim Kurulu eşliğinde yürütüldüğünü ifade etti.

Bakan Ersoy, “Oradan taş tekrar çıkarıldı ve burada tekrar uygulamaya sunuldu.” dedi.

Çalışmalarda özgün malzeme kullanımına hassasiyet gösterildiğini belirten Ersoy, bazı taşların yeniden kullanılabilmesi için kapanmış taş ocaklarının yeniden açtırıldığını açıkladı.

İlk Etap İstanbul Kültür Yolu Festivali’ne Yetiştirilecek. Haydarpaşa’nın ulaşım aksı özelliğinin korunacağını vurgulayan Bakan Ersoy, alanın aynı zamanda kültür, sanat ve yaşam merkezi olarak yeniden şekillendirildiğini söyledi. Ersoy, “Burası çok önemli bir ulaşım aksı, bu özelliği korunuyor ama sadece ulaşım aksı özelliği korunmuyor. Aynı zamanda şehrin kültür sanat ve yaşam noktası haline de getiriliyor ve bittiği zaman inşallah şehrin en önemli cazibe noktalarından biri olacak.” ifadelerini kullandı.

Projede çalışmaların etap etap sürdüğünü belirten Ersoy, “İki etapta bitirmeyi hedefliyoruz. Hedefimiz ilk etabı, ağırlıklı kısmını İstanbul Kültür Yolu Festivali’ne yetiştirmek.” dedi.

Bakan Ersoy, Haydarpaşa’da “Dört Deniz Müzesi” konsepti üzerinde de çalışıldığını belirterek projenin küratörlüğünü Venedik Bienali’nin küratörlerinden Luca Molinari’nin yürüttüğünü söyledi. Molinari’nin uluslararası alanda önemli bir sanat danışmanı ve tasarımcı olduğunu ifade eden Bakan Ersoy, projede kültür ve tasarım vizyonunun da ön planda tutulduğunu belirtti.

Haydarpaşa Sahili Yeniden Kamusal Kullanıma Açılacak. Haydarpaşa Gar binasında kapsamlı zemin iyileştirme, yapısal güçlendirme ve restorasyon çalışmaları sürdürülüyor. Yapının özgün mimari karakteri korunurken geçmiş dönemlerde yapılan niteliksiz müdahaleler de temizleniyor. Gar sahasında yaklaşık 10 bin metrekare kapalı alana sahip yeni bir arkeoloji müzesi inşa ediliyor. Deniz temalı olarak tasarlanan müzede Türkiye’nin 81 ilinden getirilecek seçkin eserlerin sergilenmesi planlanıyor.

Haydarpaşa Gar sahasında ayrıca yaklaşık 20 bin kişilik etkinlik alanı oluşturuluyor. Proje kapsamında yaklaşık 150 bin metrekarelik alanda peyzaj düzenlemeleri yapılacak. Haydarpaşa sahili yeniden kamusal kullanıma açılacak.

Anadolu Yakası’nda büyük ölçekli kültür sanat alanlarının eksikliğine dikkat çeken Bakan Ersoy, Haydarpaşa’nın önemli bir ihtiyacı karşılayacağını belirterek açıklamasında, “Haydarpaşa aslında Avrupa Yakası’nda gerçekleştirdiğimiz Atatürk Kültür Merkezi gibi bir kompleksin işlevini Anadolu Yakası’na da kazandırmış olacak.” ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuşmasını şöyle tamamladı:“Havadan baktığınız zaman aslında çok rahat ve keyifli bir ortamda bütün bu Anadolu Yakası’ndaki vatandaşlarımızın denize çıkış noktasını da sağlamış oluyoruz. Hem keyifli bir ortamda hem güvenli bir ortamda denizde buluşturmayı da sağlıyoruz. Ama gün boyu her türlü etkinliklerin de gerçekleştirileceği etkinlik sahaları da yapıyoruz. Gerçekten böyle bir yaşam vahasına ihtiyaç vardı Anadolu Yakası’nda. Çok önemli bir eksikliği gidereceğini düşünüyoruz. Ama bunları yaparken de asli işlevi olan ulaşım aksı olma özelliklerini de koruyoruz ve aktive ediyoruz. Vatandaşların buraya kolay erişebilmesi için bütün bu deniz yolu demir yolu kara yolu ulaşım akslarının iyi bir şekilde çalışması lazım. Bütün proje de bu şekilde şekillendirildi.”

