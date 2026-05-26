Bakan Ersoy Haydarpaşa'da ilk kez anlattı: Kapsamlı restorasyonla geleceğe hazırlanıyor
Bir asrı aşkın geçmişiyle İstanbul’un hafızasında simge yapılardan biri olan Haydarpaşa Garı’nda restorasyon ve dönüşüm çalışmaları hızla sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Haydarpaşa’da ilk kez ayrıntılarını anlattığı proje ile tarihî yapının Anadolu Yakası’nın önemli kültür ve yaşam merkezlerinden birine dönüşeceğini açıkladı. Restorasyon sürecinde özgün taşların yeniden kullanılabilmesi için kapanmış taş ocaklarının yeniden açtırıldığını belirten Ersoy, projenin ilk etabının İstanbul Kültür Yolu Festivali’ne yetiştirileceği müjdesini verdi.