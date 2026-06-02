Eski HDP’li Ayhan Bilgen imza toplayan Özel’cileri rezil etti! “Sahi, hangi ve kaçıncı kurultay için imza topluyorsunuz?”

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sahi, hangi ve kaçıncı kurultay için imza topluyorsunuz?” diye soran Ayhan Bilgen, “Son iki yılda iki olağanüstü (21 ve 22) bir olağan (39) kurultay toplandı. Hukuken hepsi yok hükmünde. Bu durumda toplanan imzalarla 21. Olağanüstü ya da 23. Olağanüstü Kurultay mı olacak? Olağan Kurultaysa, 40 mı olacak? Ya da 39 mu? 38 diyorsanız, o zaman yaptığınız kurultaylara kendiniz de inanmamışsınız demektir!” diyerek, Özel tayfasının CHP’yi içine düşürdüğü durumu ortaya koydu.

“MİLLETVEKİLLERİ, PARTİ TÜZÜKLERİNİ HİÇ OKUMAMIŞ MI?”

“Ağlanacak halimize gülüyoruz!” ifadeleriyle yorumlarını sürdüren Bilgen şunları kaydetti: “Türkiye'de siyasetin seviyesi düştükçe dışardan eğlenceli görünmeye devam ediyor. "CHP Kurultayı toplansın" diye notere gidip imza veren, sonra marifetmiş gibi bunu sosyal medyada yayınlayan milletvekilleri, parti tüzüklerini hiç okumamış mı? CHP yaptığı tüzük değişikliğiyle, haksız rekabeti gerekçe göstererek, milletvekillerini kurultay doğal delegesi olmaktan çıkardı. Bu konuda yasal engel yok. SPK, il kongrelerinde milletvekillerini doğal delege kabul ediyor ama genel kurul (kurultay) için bu durumu parti tüzüklerine bırakıyor. Önüne gelene rozet takarak partiyi büyüteceğinizi sanırsanız, partisinin program ve tüzüğünü bir kere okuma zahmetinde bulunmadığı her davranışından belli kadrolar üretirsiniz”